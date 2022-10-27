الخميس 2 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 27 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بتغريدة باللغة العربية.. إنتر ميلان يسخر من برشلونة

منذ 41 دقيقة
شعار انتر ميلان

شعار انتر ميلان

A A A
طباعة المقال

واصل نادي إنتر ميلان الإيطالي إهانة نظيره برشلونة الإسباني، بعدما ودع الأخير منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل إنتر ميلان رسميا لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، كوصيف المجموعة الثالثة خلف بايرن ميونخ الألماني المتصدر، وذلك بعدما فاز على فيكتوريا بلزن التشيكي بنتيجة 4-0، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

فوز الإنتر أطاح بالبارسا من البطولة وأرسله للدوري الأوروبي للمرة الثانية على التوالي، حيث رفع “نيراتزوري” رصيده لـ10 نقاط، متفوقا على “البلوجرانا” بفارق 6 نقاط كاملة.

وكان الفريق الكتالوني قد وصل ملعب كامب نو مبكرا، لمتابعة لقاء الإنتر وفيكتوريا بلزن، أملا في فوز الفريق التشيكي، لكنه أحلامه تبخرت.

وعن هذا الأمر تحدث فيدريكو ديماركو لاعب الإنتر في تصريحات لشبكة “سكاي إيطاليا” عقب المباراة قال خلالها: “في نهاية الشوط الأول كان بإمكانهم العودة لمنازلهم بالفعل، كنا متقدمين 2-0”.

ومن جانبه، نشر الحساب الرسمي لنادي الإنتر في نسخته العربية تغريدة قال خلالها: “المتأهلون إلى دور الـ 16 فقط من يمكنهم عمل “ريتويت” لهذه التغريدة”.

وتفاعلت جماهير الإنتر مع هذه التغريدة بشكل كبير، حيث سخر بعضهم من البارسا، بعد خطف بطافة التأهل للدور التالي.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تشهد سخرية أحد لاعبي الإنتر من برشلونة، حيث سبقه أليساندرو باستوني، بنشر صورة مع جافي لاعب البارسا، أثناء الصراع على الكرة والتي ظهر فيها اللاعب بشكل ساخر، وهو ما دفع الجماهير الكتالونية لمهاجمة المدافع الإيطالي.

جدير بالذكر أن الأيام الأخيرة، شهدت صراعا كبيرا بين جماهير الإنتر وبرشلونة على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، قبل أن يحسم الفريق الإيطالي تأهله.

تجدر الإشارة إلى أن الإنتر فاز على برشلونة في الجولة الثالثة 1-0 قبل أن يتعادل معه في إسبانيا، بنتيجة 3-3.

    المزيد من منوعات

    تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة
    تشافي: برشلونة كان بحاجة للهزيمة حتى ينمو
    إيلون ماسك
    فيديو.. إيلون ماسك يزور مقر تويتر حاملا "مغسلة"
    دينا حايك
    دينا حايك لـ"صوت بيروت إنترناشونال": السرطان لن يضعف عزيمتي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الفنان فارس كرم
    بالفيديو والصورة: فارس كرم يُرزق بابنه الثاني... "ما أعظم نعمتك يا رب"
    فيديو.. امرأة مفقودة عُثر عليها في بطن ثعبان ضخم في إندونيسيا
    شيرين عبد الوهاب
    هل دخلت شيرين في غيبوبة ؟.. اليكم التفاصيل