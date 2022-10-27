بتغريدة باللغة العربية.. إنتر ميلان يسخر من برشلونة

واصل نادي إنتر ميلان الإيطالي إهانة نظيره برشلونة الإسباني، بعدما ودع الأخير منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل إنتر ميلان رسميا لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، كوصيف المجموعة الثالثة خلف بايرن ميونخ الألماني المتصدر، وذلك بعدما فاز على فيكتوريا بلزن التشيكي بنتيجة 4-0، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

فوز الإنتر أطاح بالبارسا من البطولة وأرسله للدوري الأوروبي للمرة الثانية على التوالي، حيث رفع “نيراتزوري” رصيده لـ10 نقاط، متفوقا على “البلوجرانا” بفارق 6 نقاط كاملة.

وكان الفريق الكتالوني قد وصل ملعب كامب نو مبكرا، لمتابعة لقاء الإنتر وفيكتوريا بلزن، أملا في فوز الفريق التشيكي، لكنه أحلامه تبخرت.

وعن هذا الأمر تحدث فيدريكو ديماركو لاعب الإنتر في تصريحات لشبكة “سكاي إيطاليا” عقب المباراة قال خلالها: “في نهاية الشوط الأول كان بإمكانهم العودة لمنازلهم بالفعل، كنا متقدمين 2-0”.

ومن جانبه، نشر الحساب الرسمي لنادي الإنتر في نسخته العربية تغريدة قال خلالها: “المتأهلون إلى دور الـ 16 فقط من يمكنهم عمل “ريتويت” لهذه التغريدة”.

وتفاعلت جماهير الإنتر مع هذه التغريدة بشكل كبير، حيث سخر بعضهم من البارسا، بعد خطف بطافة التأهل للدور التالي.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تشهد سخرية أحد لاعبي الإنتر من برشلونة، حيث سبقه أليساندرو باستوني، بنشر صورة مع جافي لاعب البارسا، أثناء الصراع على الكرة والتي ظهر فيها اللاعب بشكل ساخر، وهو ما دفع الجماهير الكتالونية لمهاجمة المدافع الإيطالي.

جدير بالذكر أن الأيام الأخيرة، شهدت صراعا كبيرا بين جماهير الإنتر وبرشلونة على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، قبل أن يحسم الفريق الإيطالي تأهله.

تجدر الإشارة إلى أن الإنتر فاز على برشلونة في الجولة الثالثة 1-0 قبل أن يتعادل معه في إسبانيا، بنتيجة 3-3.