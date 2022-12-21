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بتهمة حيازة مواد مخدرة.. إحالة منة شلبي للمحاكمة

منذ 7 ثواني
منة شلبي

منة شلبي

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أحالت النيابة العامة في مصر، الأربعاء الممثلة منة شلبي للمحاكمة بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل حقائب سفرها لدى عودتها من الخارج عبر ميناء القاهرة الجوي.

قالت النيابة في بيان إن أمر الإحالة جاء “لمعاقبتها على ما أُسند إليها من إحرازها جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا”.

وأضاف البيان أن النيابة العامة “أقامت من قِبلها الدليل من شهادة خمسة شهود على الواقعة، وما توصلت إليه من تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحل ضبطها، فضلا عما أسفر عنه فحص المعمل الكيماوي للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها”.

وكانت النيابة قد أخلت سبيل الممثلة الشهر الماضي بعد توقيفها في المطار واستجوابها يوم 25 نوفمبر تشرين الثاني بشأن مواد عضوية ضبطتها سلطات الجمارك داخل حقائبها والاشتباه في كونها مواد مخدرة.

وأثار نبأ توقيفها ردود فعل متباينة اجتماعيا بين التعاطف معها والمطالبة بتوقيع عقوبة قاسية عليها بينما طالب معظم الفنانين باحترام خصوصيتها وانتظار قرار النيابة العامة.

وجاء في بيان النيابة “أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تحوي جوهرين مخدرين هما الحشيش والقنب، المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات”.

وحصلت منة في الآونة الأخيرة على جائزة أفضل ممثلة بمهرجان القاهرة للدراما كما حصدت جوائز عدة على مدى السنين القليلة الماضية عن أدوار سينمائية وتلفزيونية.

    المصدر :
  • رويترز

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