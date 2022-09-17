بتوقيع جريليش وهالاند.. فوز ثمين لمانشستر سيتي يعزز صدارته

هز جاك جريليش الشباك في الدقيقة الأولى وأحرز زميله إرلينج هالاند هدفه رقم 11 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم ليفوز مانشستر سيتي حامل اللقب 3-صفر على مضيفه ولفرهامبتون واندرارز الذي لعب بعشرة لاعبين (السبت 17-9-2022).

وأضاف فيل فودن الهدف الثالث للضيوف في الشوط الثاني ليتقدم سيتي لصدارة الترتيب بعد أن رفع رصيده إلى 17 نقطة من سبع مباريات بينما يحتل ولفرهامبتون المركز 16 بين فرق البطولة العشرين بعد أن حقق فوزا وحيدا خلال الموسم الحالي حتى الآن.

ولعب صاحب الأرض منقوصا من أحد لاعبيه بداية من الدقيقة 33 بعد طرد مدافعه ناثان كولينز ببطاقة حمراء مباشرة بسبب خشونته الواضحة تجاه جريليش.

وقبل المباراة وقف الجميع دقيقة صمت حدادا على رحيل الملكة إليزابيث الثانية والتزم معظم الحضور الصمت احتراما بينما صفق الجميع بحرارة في الدقيقة 70 في بادرة احترام وتقدير لمدة استمرار الملكة الراحلة على عرش بريطانيا وهي 70 عاما.

تقدم الضيوف بعد مرور 55 ثانية من صفارة البداية عندما حول جريليش تمريرة زميله كيفن دي بروين المتقنة إلى الشباك قبل أن يحرز هالاند هدفه رقم 14 في جميع المنافسات بتسديدة غير متقنة من حافة منطقة الجزاء بسبب وجود مدافع ولفرهامبتون ماكس كليمان في طريقه.

وبهذا أصبح النرويجي هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يهز الشباك في أول أربع مباريات يخوضها خارج ملعب فريقه.

وبعد ذلك ضمن سيتي نقاط المباراة كاملة عندما هيأ دي بروين فرصة أخرى وقدم تمريرة عرضية منخفضة أرسلها فودن إلى شباك مرمى أصحاب الأرض في الدقيقة 69.