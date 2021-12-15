الثلاثاء 28 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بحالتي إصابة.. كورونا يتسلل إلى نادي ريال مدريد

15 - ديسمبر - 2021
فريق ريال مدريد

فريق ريال مدريد

A A A
طباعة المقال

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء، عن ثبوت إصابة اثنين من لاعبيه بفيروس “كورونا”.

وقال النادي في بيان صحفي إنه ثبت إصابة لوكا مودريتش ومارسيلو بكوفيد 19 بعد إجراء مسحات للاعبين.

وفاز ريال مدريد 2-صفر على أتلتيكو مدريد “المتكاسل”، الأحد، ليحقق انتصاره العاشر على التوالي في جميع المسابقات، ويشدد قبضته على صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

واستغل كريم بنزيمة، الذي كانت مشاركته محل شك ولم يلعب سوى أول 45 دقيقة، لأقصى درجة الوقت الذي قضاه في الملعب، وسدد كرة جميلة من تمريرة عرضية أرسلها فينيسيوس جونيور ليسجل الهدف الأول.

وكان هذا هو الهدف 17 في مسيرة بنزيمة ضد أتلتيكو، والهدف 13 له هذا الموسم، ليتصدر قائمة هدافي الدوري.

ويحتل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي حاليا المركز الأول بفارق ثماني نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، و13 نقطة عن أتلتيكو الرابع، رغم أنه لعب مباراة أكثر من الفريقين.

وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا المعادة عن مواجهات مثيرة، أبرزها مواجهة مرتقبة بين ريال مدريد الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي.

    المزيد من منوعات

    جوليا بطرس ضمن فعاليات مهرجان فلسطين الدولي للرقص والموسيقى
    كاتشب- تعبيرية
    أسرار استخدام الكاتشب في تنظيف المنزل.. اليكم التفاصيل
    آمال ماهر
    هاني شاكر يوجه نصيحة لآمال ماهر: من فضلك اطلعي للجمهور والرأي العام

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ثعبان
    العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
    مرفأ بيروت
    خرق بريطاني في تحقيقات مرفأ بيروت.. من هو مالك شركة النيترات؟
    الليرة اللبنانية والدولار
    دولار السوق السوداء يحلق لمستوى جديد.. فكم سجل نهاية الأسبوع؟