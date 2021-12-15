بحالتي إصابة.. كورونا يتسلل إلى نادي ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء، عن ثبوت إصابة اثنين من لاعبيه بفيروس “كورونا”.

وقال النادي في بيان صحفي إنه ثبت إصابة لوكا مودريتش ومارسيلو بكوفيد 19 بعد إجراء مسحات للاعبين.

وفاز ريال مدريد 2-صفر على أتلتيكو مدريد “المتكاسل”، الأحد، ليحقق انتصاره العاشر على التوالي في جميع المسابقات، ويشدد قبضته على صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

واستغل كريم بنزيمة، الذي كانت مشاركته محل شك ولم يلعب سوى أول 45 دقيقة، لأقصى درجة الوقت الذي قضاه في الملعب، وسدد كرة جميلة من تمريرة عرضية أرسلها فينيسيوس جونيور ليسجل الهدف الأول.

وكان هذا هو الهدف 17 في مسيرة بنزيمة ضد أتلتيكو، والهدف 13 له هذا الموسم، ليتصدر قائمة هدافي الدوري.

ويحتل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي حاليا المركز الأول بفارق ثماني نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، و13 نقطة عن أتلتيكو الرابع، رغم أنه لعب مباراة أكثر من الفريقين.

وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا المعادة عن مواجهات مثيرة، أبرزها مواجهة مرتقبة بين ريال مدريد الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي.