بحنكة وتخطيط.. شابة تجعل صديقها يكتشف علمَها بخيانته

اذا تعرضتَ يوما للخيانة من شريك، فلا بد انك اختبرت مشاعر وأفكارا مختلفة مرت في رأسك.

لكن، ان كنت محظوظا بما يكفي ولم تتعرض لموقف مماثل قط، فلا بد انك تساءلت يوما كيف ستكون ردة فعلك في حال قام شريكك بخيانتك.

بعض الناس يتحركون فورا كردة فعل على الخيانة، بينما يقوم أشخاص آخرون بالتخطيط للانتقام بحنكة وهدوء. مثلما فعلت شابة نشرت قصتها على تطبيق تيكتوك اكتشفت خيانة صديقها، فقررت ان تتحيّن الفرصة المناسبة لترمي قنبلة الحقيقة.

الشابة “ناتالي” قرّرت ان تعلم صديقها السابق بأنها اكتشفت خيانته بطريقة مبتكرة، اذ بدأت محادثة معه عن مستقبلهما (غير الموجود)، وكيف ستكون حياتهما اذا قررا ان يبنيا عائلة مع بعضهما، وبشكل خاص ماذا سيسمّيان أبناءهما.

وقالت الشابة في فيديو عبر تيكتوك: “عندما اكتشفت خيانة صديقي، بدأت حديثا معه عن امكانية ان يكون لدينا عائلة في المستقبل، واقترحت أن نعطي ابنتنا اسم الفتاة التي يخونني معها”.

وتضيف ناتالي في خانة التعليقات: “عندما ذكرت الاسم، صدم صديقي السابق وتظاهر بأنه يتقيأ في الحمام”.

ويبدو ان ناتالي ليست الشابة الاولى التي اتبعت هذه الطريقة في فضح خيانة الشريك، اذ علقت احدى المتابعات: ” قمت بالشيء نفسه، وعندما سألني صديقي من أين جئت بهذا الاسم، قلت له اني رأيته في حلمي”.

في حين ذهل متابعون آخرون بالطريقة المبتكرة التي فضحت ناتالي من خلالها خيانة شريكها، وعبروا عن اعجابهم بها وبأنهم سيحتفظون بهذه الطريقة في حال احتاجوا اليها يوما ما.