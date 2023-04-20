بخلاف ما نعتقد.. عيد الفطر المبارك ليس ثلاثة أيام

بدأت مظاهر عيد الفطر تتجلى ويفوح عطرها في كل أرجاء البلاد الإسلامية معلنة اقتراب العيد الذي ينتظره الصائم بكل شغف وفرحة.

فهذا العيد قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: “للصائم فرحتان: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَلَخُلُوفُ فيه أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِن رِيحِ المِسْكِ”.

وقد اعتاد المسلمون في العيد بدء يومهم بصلاة العيد وزيارة الأقارب ثم الانطلاق للاحتفال بالعيد كلٌ على طريقته.

كما ويفضل البعض الاستمتاع بالعيد بالخروج للمتنزهات والمعاودة للمنزل، ومنهم من يستمتع مع عائلته في المنزل حيث الجو الأسري ومشاهدة التلفزيون والاستمتاع بوجبات وحلوى العيد، ومن ناحيةٍ أخرى يوجد قطاع كبير من الأشخاص ما يستغل إجازة العيد في السفر قاصداً وجهات سياحية.

أما بخصوص مدة عيد الفطر، فقد أكد الشيخ محمد حسين الإمام بالأوقاف المصرية والعالم بالأزهر الشريف، أن عدد أيام عيد الفطر، ليس ثلاثة أيام.

وأوضح حسين أن عيد الفطر هو يومٌ واحد فقط!، فقد روى الترمذي وأبو داود عن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله سبحانه وتعالى بهما خيراً منهما يوم الفطر و الأضحى”.

ففي هذا الحديث دليل على أن العيد يومان يوم للفطر ويوم للأضحى، ويلحق بالأضحى أيام التشريق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: “يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام”. رواه الترمذي وصححه، وفي هذا دليل على أن بقية أيام التشريق (ثلاثة أيام) التي بعد يوم النحر أيام عيد.