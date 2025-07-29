بدء الدورة الرابعة لمعرض المدينة المنورة للكتاب

أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة في السعودية، اليوم الثلاثاء، الدورة الرابعة لمعرض المدينة المنورة للكتاب بمشاركة أكثر من 300 دار نشر في محيط مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات.

وتشارك في المعرض دور نشر من 10 دول عربية وأجنبية من بينها مصر وسوريا وبريطانيا وتونس والمغرب والسويد.

يقام المعرض في إطار مبادرة “معارض الكتاب في السعودية” التي انطلقت قبل سنوات قليلة بهدف دعم صناعة النشر وتنمية الوعي الثقافي والمعرفي بالمملكة.

ويتزامن المعرض الممتد حتى الرابع من أغسطس آب مع الإجازة الصيفية للمدارس والجامعات حيث يشكل الشبان واليافعون جزءا كبيرا من جمهوره.

يشمل برنامج المعرض ندوات فكرية وجلسات نقاشية وورش عمل إضافة إلى توقيع أحدث الإصدارات والكتب مع تخصيص منطقة تفاعلية للأطفال تشمل أنشطة تعليمية وترفيهية.

وتضمن اليوم الأول ندوة بعنوان (سلطة اللغة في تشكيل المعني الشعري) تحدث فيها الشاعر علي عكور وتلتها ندوة حوارية بعنوان (الذكاء الاصطناعي في خدمة العلم) تحدث فيها مستشار التمكين الرقمي والتدريب ناهض الحربي وخبيرة تقنية المعلومات نهى الطياش.

وقال مدير إدارة النشر بهيئة الأدب والنشر والترجمة بسام البسام “قمنا بعمل برنامج ثقافي منوع يظهر إرث وتاريخ المدينة المنورة، بمشاركة أدباء ومثقفين من المنطقة”.

وأضاف “نحرص في كل عام على تطوير المعرض عن العام السابق.. عملنا على تطوير الكثير من الأمور اللوجستية المتعلقة بتحسين تجربة الزائر وكذلك تحسين تجربة المشاركين في المعرض، وأيضا تحسين عدد من البرامج المقدمة منها البرامج المقدمة إلى الطفل وكذلك البرنامج الثقافي المصاحب”.