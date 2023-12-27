الأربعاء 14 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 27 ديسمبر 2023 |
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بدرية طلبة تتعرض لحادث سير وتعلق: مكانش ينفع أنام في السرير

منذ ساعة واحدة
بدرية طلبة

بدرية طلبة

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كشفت الفنانة بدرية طلبة عن تعرضها لحادث سير خلال الفترة الماضية.

وكتبت بدرية على الصور التي شاركتها مع الجمهور قائلًة: “اللهم لك الحمد والشكر الصور دى قبلها حادثة اتعرضت لها بس مكانش ينفع أنام في السرير واسيب شغلي اللي كان مقوّيني، الدعم اللي شفته من كل الزملا حواليا، الحمدلله خلصت شغلي ودلوقتى جه وقت العلاج دعواتكم”.

وتنتظر بدرية طلبة عرض فيلمها الجديد، حيث طرحت البرومو الرسمي لفيلم “حمص وحلاوة” الذي يعد آخر أعمال المخرج أحمد البدري الذي رحل عن عالمنا منذ أيام قليلة.

ونشرت بدرية، البرومو، عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت: “فيلم حمص وحلاوة.. إخراج أحمد البدري يوم 18 يناير بجميع دور العرض”.

يشار إلى، أن الفنانة بدرية طلبة شاركت في بطولة فيلم ساعة إجابة، الذي عرض خلال موسم أفلام العيد.

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