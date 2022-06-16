بدرية طلبة في ورطة بسبب منشور الخطف

واجهت الفنانة المصرية بدرية طلبة موجة من الانتقادات والسخرية بسبب تدوينة على حسابها على موقع “فيسبوك”، ادّعت خلاله تعرض ابنة شقيقها للخطف.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، عن حقيقة منشور بدرية طلبة،.

وأكدت وزارة الداخلية المصرية في بيان رصد تداول منشور لإحدى الفنانات (بدرية طلبة) عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، زعمت خلاله تعرض ابنة شقيقها للخطف.

وأضافت: “بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه عقب خروج ابنة شقيقها صحبة والدتها للتسوق وشراء بعض المستلزمات ونتيجة لارتفاع درجة الحرارة شعرت بحالة إعياء، ولدى علم الفنانة المذكورة بالأمر قامت بكتابة المنشور المشار إليه دون التحقق من الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية”.

وكانت بدرية طلبة قالت على حسابها إن “ابنة شقيقها تعرضت لمحاولة خطف عن طريق التخدير بالدبوس”.

وكتبت بدرية طلبة: “والله ما كنت بصدق، وماكنش يجي على بالي أبدا إن دي حقيقة لكن حصلت لحد مني اللي تشكت دي بنت أخويا وربنا ستر، ورجعت بيتها بالسلامة، أمانة خدوا بالكم من بناتكم، لأن واضح إن البنات الكبار هما السن المستهدف شيروا على قد ما تقدروا عشان نوعي الناس، دا مش بوست منقول دي صفحتي أنا بدرية طلبة ودي بنت أخويا”.

وبعد موجة الهجوم عليها والسخرية منها قامت الفنانة المصرية بحذف المنشور وكتبت قائلة: “بشكر كل اللي اهتم وسأل واطمن من الدولة وقسم الشرطة التابعة ليه ومن النقابة واطمنوا على البنت من باباها وبكرر تاني أنا شيلت البوست بسبب التعليقات البايخة مشلتهوش من فراغ”.