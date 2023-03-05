بدعوة رسمية.. هاري وميغان في حفل تتويج الملك تشارلز

قال متحدث باسم الأمير هاري اليوم الأحد إن دوق ساسكس وزوجته ميغان تلقيا دعوة لحضور مراسم تتويج والده الملك تشارلز، لكنهما لم يؤكدا بعد ما إذا كانا سيحضران.

وكان الزوجان قد أطلقا تصريحات مسيئة بحق الملك تشارلز والأمير وليام، شقيق هاري الأكبر، وأفراد آخرين من العائلة المالكة في مذكرات نُشرت مؤخرا وفي فيلم وثائقي من إنتاج نتفليكس وسلسلة من المقابلات التلفزيونية، مما ألقى بظلاله على الاستعدادات للحدث الذي سيقام في مايو أيار.

وأثارت هذه الانتقادات اللاذعة للعائلة المالكة شكوكا حول دعوة الأمير هاري، الذي تنحى عن واجباته الملكية في 2020، لحضور حفل التتويج وما إذا كان سيحضر إذا وُجهت له الدعوة.

وقال متحدث باسم الأمير هاري “يمكنني أن أؤكد أن الدوق تلقى مؤخرا مراسلات بالبريد الإلكتروني من مكتب جلالة الملك بخصوص (حفل) التتويج”.

وأضاف “لن نكشف الآن عن قرار الدوق والدوقة النهائي بشأن حضور الحفل”. ولم يرد قصر باكنجهام بعد على طلب رويترز للتعليق.

وقام الزوجان بزيارات متكررة لبريطانيا منذ انتقالهما للعيش في الولايات المتحدة، وكان لهما ظهور مشترك نادر في بريطانيا بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر/ أيلول.

وسيُتوج تشارلز الذي اعتلى العرش بعد وفاة والدته، رسمياً ملكاً في احتفال باذخ في السادس من مايو/ أيار سيحضره كبار الشخصيات من كل أنحاء العالم ويشاهده مليارات الأشخاص.

وستشهد الاحتفالات حفلة موسيقية بمشاركة كوكبة من النجوم ومأدبة “غداء كبيرة” ومبادرة تطوعية، فضلاً عن المراسم التقليدية والمواكب الملكية. ويتزامن يوم التتويج الرئيسي في 6 مايو/ أيار مع عيد الميلاد الرابع لـ آرتشي لنجل هاري وميغان.

وبات الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل على بعد خطوة من جمع ملايين الدولارات بعد فيلمهما الوثائقي على نتفليكس وكتابه “الاحتياطي”.

ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، قالت تقارير صحفية إنه بعد النجاح الواسع لمذكرات الأمير هاري، يخطط القائمون على نشر “سبير” للإفراج عن كتاب جديد لزوجته ميغان ماركل.

ويدور الحديث عن تخطيط ناشري مذكرات سبير بالفعل لإطلاق فيلم ملكي ثانٍ، العام المقبل (2024)، تزامنا مع إطلاق كتاب زوجته ميغان.

ووقع دوق ودوقة ساسكس صفقة من أربعة كتب مقابل رسوم مسبقة تبلغ 20 مليون دولار. وتشير التقديرات إلى أن الزوجين يمكن أن يحصلا في نهاية المطاف على ما يزيد على 100 مليون جنيه استرليني من العائدات العالمية لمذكرات هاري.