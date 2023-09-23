بدقائق.. آمال ماهر تتصدر مواقع التواصل بعد طرح أغنية "أنا كويسه"

بعد سلسلة من الأزمات التي واجهت الفنانة المصرية آمال ماهر خلال الفترة الماضية، وبعد غيابها عن الوسط الفني لأسباب غير معروفة، وسط العديد من الألغاز، تصدرت ماهر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي في أقل من دقائق عقب طرح أغنية ألبومها الجديد “أنا كويسة”.

وتخطت الأغنية التي جاءت فيديو ليريكس، نصف مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وعبرت كلمات الأغنية عن حالة صدمة يتم تجاوزها قائلة :” متخافوش ياناس عليا، كله حلو وميه ميه، مش بسيطه ايوه هي طبعاً، بس عادي مش قضية”.

ومن المقرر طرح باقي أغنيات الألبوم خلال الساعات القليلة المقبلة، وهي ٤ أغنيات بعنوان، الحكاية في مشهدين، انت الحب، كسبتوا الرهان، صاحبة عمري”.

وتطرح آمال ماهر ألبومها الجديد والذي جاء مفاجأة فنية يوم الجمعة 22\9\2023 للجمهور، عبر أكثر من ٨ قنوات إلكترونية.