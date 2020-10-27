بدلا من الزفاف … زوجان فلسطينيان يلفتان النظر بهذه الخطوة

تشتهر حفلات الزفاف في العالم العربي بارتفاع ثمنها، حيث يبالغ البعض في إظهار البذخ والإسراف بتفاصيل الزفاف، ومع اجتياح فيروس كورونا في العالم توقفت حفلات الزفاف بنسبة 99% وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الحكومات، ولكن خففت بعض الدول إجراءاتها نسبيا، إلا أن التخوفات لا زالت كبيرة بين الناس.

ألغى زوجان فلسطينيان حفل زفافهما، ووزعا أكثر من 400 طرد غذائي، للعائلات المحتاجة.

انتشرت عبر موقع أردني على “تويتر” صور للزوجين أنس وريهام اغبارية مع السلل الغذائية، حيث أنهما قاما بهذه الخطوة تفاديا لانتشار كورونا.

بدلاً من حفل زفاف وتعريض حياة الناس للخطر.. أنس وريهام اغبارية من أم الفحم بالداخل المحتل يستبدلان عرسهما بتوزيع أكثر من 400 طرد غذائي على العائلات المستورة في مدينة أم الفحم الفلسطينية . #خبرني #فلسطين #الزواج_بزمن_كورونا pic.twitter.com/k8FVeLf7sd — خبرني Khaberni (@khaberni) October 27, 2020

وقررا في ظل هذه الأوضاع الصعبة، أن يوزعا حصصا غذائية للأسر المحتاجة، بدلا من دفع تكاليف العرس الكبيرة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4 وفيات و576 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و389 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 88.2%، في حين بلغت نسبة الإصابات النشطة 11%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وتوزعت الإصابات في المحافظات على النحو التالي: الخليل 64، نابلس 88، بيت لحم 34، قلقيلية 4، رام الله والبيرة 42، جنين 37، أريحا والأغوار 22، سلفيت 17، طولكرم 38، قطاع غزة 199، ضواحي القدس 27.

ولفتت الوزارة إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، منهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.