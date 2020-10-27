استمع لاذاعتنا

بدلا من الزفاف … زوجان فلسطينيان يلفتان النظر بهذه الخطوة

منذ 31 دقيقة
زوجان فلسطينيان يلغيان حفل زفافهما لأجل عمل إنساني

زوجان فلسطينيان يلغيان حفل زفافهما لأجل عمل إنساني

A A A
طباعة المقال

تشتهر حفلات الزفاف في العالم العربي بارتفاع ثمنها، حيث يبالغ البعض في إظهار البذخ والإسراف بتفاصيل الزفاف، ومع اجتياح فيروس كورونا في العالم توقفت حفلات الزفاف بنسبة 99% وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الحكومات، ولكن خففت بعض الدول إجراءاتها نسبيا، إلا أن التخوفات لا زالت كبيرة بين الناس.

ألغى زوجان فلسطينيان حفل زفافهما، ووزعا أكثر من 400 طرد غذائي، للعائلات المحتاجة.

انتشرت عبر موقع أردني على “تويتر” صور للزوجين أنس وريهام اغبارية مع السلل الغذائية، حيث أنهما قاما بهذه الخطوة تفاديا لانتشار كورونا.

وقررا في ظل هذه الأوضاع الصعبة، أن يوزعا حصصا غذائية للأسر المحتاجة، بدلا من دفع تكاليف العرس الكبيرة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4 وفيات و576 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و389 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 88.2%، في حين بلغت نسبة الإصابات النشطة 11%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وتوزعت الإصابات في المحافظات على النحو التالي: الخليل 64، نابلس 88، بيت لحم 34، قلقيلية 4، رام الله والبيرة 42، جنين 37، أريحا والأغوار 22، سلفيت 17، طولكرم 38، قطاع غزة 199، ضواحي القدس 27.

ولفتت الوزارة إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، منهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من منوعات

احلام
هجوم من أحلام ورجال أعمال إرماراتيين على راغب علامة
غياني إنفانتينو
إصابة رئيس الـ”فيفا” بفيروس كورونا
البطل حبيب نور محمدوف
“UFC” يحقق حلم نور محمدوف

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

لهذا السبب يعاني البعض من فقدان الشم عند الإصابة بكورونا
فقدان الشم عند الإصابة بكورونا.. علماء يكشفون اللغز!
ميشال عون
عون: حزب الله إرهابي.. وسوريا قتلت رفيق الحريري
دولار
مسرحية السوق السوداء… هؤلاء من يقفون خلف انخفاض الدولار