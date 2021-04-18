الثلاثاء 18 محرم 1444 ﻫ - 16 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بدلا من منعه قامت بتصويره.. امرأة توثق لحظة انتحار زوجها

18 - أبريل - 2021
انتحار - تعبيرية

انتحار - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

وثقت امرأة هندية اللحظات الأخيرة من حياة زوجها، فبدلا من أن تقوم نيها شوكلا من منع زوجها آمون شو من الانتحار، قامت بتصوير لحظة انتحار زوجها بهاتفها الذكي .

ووفقا لصحيفة “تايمز أوف إنديا” الهندية، تزوجت شوكلا البالغة من العمر 22 عامًا من شو البالغ من العمر 25 عامًا في كانون الأول / ديسمبر 2020 بعد علاقة دامت خمس سنوات.

وفي آذار / مارس الماضي، قررت شوكلا الانتقال من مدينتها كلكتا إلى العاصمة نيودلهي بمفردها، الأمر الذي أثار غضب زوجها، ودخل الزوجان في صراع مرير.

وفي نيسان / أبريل الجاري، عادت شوكلا إلى منزلها وطلبت الطلاق، الأمر الذي تسبب بصدمة عاطفية ودفع زوجها إلى الانتحار.

وبحسب الصحيفة، عثرت الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث على مقطع فيديو يوثق لحظة الانتحار، مشيرة إلى أن شو سبق له أن هدد زوجته بالإقدام على الانتحار، ولكنها لم تصدقه.

واعتقلت الشرطة شوكلا بتهمة بالتحريض على الانتحار.

    المزيد من منوعات

    غرفة العمليات (تعبيرية)
    حادث سير "مروع" يؤدي لإصابة وزير عربي بنزيف داخلي بالمخ (صورة)
    مصنع تويوتا
    تويوتا تعلّق عملياتها في مصنع في الصين بسبب نقص الكهرباء
    عناصر من الشرطة الأميركية
    الشرطة الأميركية تعتقل امرأةً بجنحة إجراء مكالمات هاتفية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    بالفيديو.. مقاتلات يونانية تعترض طائرة لـ "الميدل ايست"
    هادي مطر منفذ الهجوم على سلمان رشدي
    بعد تصريحات حزب الله.. والد هادي مطر يعتزل الناس والإعلام!
    ميليشيا حزب الله
    مرجعية سياسية تنصح حزب الله.. اليكم التفاصيل