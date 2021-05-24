بدون مقابل... سعودي يعفو عن قاتل ابنه في ساحة القصاص

في موقف مهيب أدهش الحضور، عفا رجل سعودي في تبوك عن قاتل ابنه بدون مقابل في ساحة القصاص قبل تنفيذ الحكم.

وكان من المقرر تنفيذ الحكم على القاتل، صباح اليوم الإثنين، بعد أن ارتكب جريمة قتل خلال مشاجرة وقعت قبل أربع سنوات.

وقال عوض العمراني لـصحيفة سبق، إنه ”تنازل لوجه الله تعالى، سائلا الله أن تكون سنة حسنة“.

#بيض_الله_وجهك_يالعمراني في ساحة القصاص في #تبوك ؛ تنازل المواطن عوض سليمان العمراني عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى ودون مقابل، وذلك قبل تنفيذ حكم القصاص على القاتل. pic.twitter.com/53YAimXFPU — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) May 24, 2021

وأضاف أنه اشترط في التنازل عدم إقامة حفلات أو أخذ مبالغ مالية أو مكافآت أو حضور مناسبات يكون سببها التنازل.