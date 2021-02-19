بديع أبو شقرا يدعو نادي القضاة إلى الانقلاب

دعا الممثل اللبناني بديع أبو شقرا نادي القضاة إلى الانقلاب بعدما قررت محكمة التمييز الجزائية في لبنان، يوم أمس، برئاسة القاضي جمال الحجار نقل ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت من المحقق العدلي القاضي فادي صوان إلى قاضٍ آخر.

نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ ​بيروت​ على الأثر وقفة احتجاجية أمام ​قصر العدل​ في بيروت قطعوا خلالها الطريق، اعتراضاً على ذلك.

وكتب الممثل اللبناني ​بديع أبو شقرا​ عبر صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي جملة دعا فيها نادي القضاة إلى الإنقلاب :”على نادي القُضاة ان يُعلِن انقلاباً.، وأرفق وسم “نادي القضاة” ووسم “استقلالية القضاء”.