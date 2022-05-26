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“بديل ميسي” يختفي من حسابات برشلونة!

منذ 7 ساعات
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

"كووورة"
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بات الكثير من مسؤولي برشلونة يعتقدون أنهم لن يستطيعوا إيجاد بديل لأسطورة الفريق الكتالوني، ليونيل ميسي، الذي رحل عن كامب نو إلى باريس سان جيرمان قبل بداية الموسم الماضي، بحسب تقرير صحفي.

فقد ذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية، اليوم الخميس، أن البارسا بات مقتنعا بأنه لا هالاند أو مبابي أو أي نجم عالمي اخر، يمكنه أن يعوض ميسي، بل سيتم تعويضه فقط بفريق كامل ومشروع جيد.

وتابعت الصحيفة: “لا توجد طرق مختصرة لاستبدال أفضل لاعب على الإطلاق، والذي ترك فجوة كبيرة داخل الفريق.. لكن الخبر السار الوحيد بعد رحيله المحزن، هو أن بعده سيتم التخطيط وإعادة تكوين مشروع جديد للنادي”.

وعانى برشلونة كثيرا بعد رحيل “البرغوث”، حيث خرج دون أي ألقاب من الموسم المنصرم، وودع دوري أبطال أوروبا مبكرا، كما أنهى الليجا في الوصافة خلف الغريم التقليدي ريال مدريد.

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