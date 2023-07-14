براءة "مندي" لاعب سيتي السابق من ستة اتهامات بالاغتصاب

قالت وكالة برس أسوسيشن للأنباء (الجمعة 14-7-2023) إن محكمة بريطانية برأت بنجامين مندي اللاعب السابق في مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من تهمتي اغتصاب ومحاولة اغتصاب.

وفي يناير كانون الثاني الماضي، ثبت أن مندي غير مذنب في ستة اتهامات بالاغتصاب وواحدة بالاعتداء الجنسي.

وجرت الجلسة في محكمة تشيستر كراون، حيث ذكرت صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز أن مندي بكى بعد إعلان الحكم.

وقال محامي مندي في بيان “بنجامين مندي يود توجيه الشكر إلى أعضاء المحكمة بشأن تركيزهم على الأدلة في هذه المحاكمة بدلا من التركيز على الشائعات والتلميحات التي أعقبت هذه القضية منذ البداية.

“هذه المرة الثانية التي يُحاكم فيها السيد مندي ويثبت أنه غير مذنب من قبل هيئة المحكمة. إنه سعيد لأن المحكمة وصلت إلى الحكم الصحيح. لقد مر ثلاثة أعوام تقريبا منذ أن بدأت الشرطة التحقيق في هذه القضية. حاول السيد مندي أن يظل قويا لكن العملية كان لها حتما تأثير خطير عليه”.

وأضاف البيان “أنه (مندي) يشكر كل من سانده طوال هذه المحنة ويطلب الآن الخصوصية حتى يمكن من إعادة بناء حياته”.

وانضم مندي البالغ عمره 28 عاما إلى سيتي عام 2017 وخضع للتحقيق من قبل الشرطة بعد مزاعم من 13 سيدة ضده وشريكه في الاتهامات لويس ساها ماتوري.

وكانت آخر مباراة خاضها مندي مع سيتي أمام توتنهام في 15 أغسطس آب 2021 وأوقفه النادي في وقت لاحق من ذلك الشهر عقب القبض عليه.

وانفصل سيتي عنه بعد نهاية عقده الشهر الماضي.

وانضم الدولي الفرنسي إلى سيتي قادما من موناكو مقابل نحو 52 مليون جنيه إسترليني (68.17 مليون دولار).

وفاز مندي بالدوري الإنجليزي ثلاث مرات مع سيتي رغم أن الإصابات قللت من مشاركاته، وخضع الظهير الأيسر لجراحة في الركبة في موسم 2018-2019.