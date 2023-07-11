براتب خرافي.. ميسي يمنح حلاقه لقب "الأغلى في العالم"

تعد الحلاقة من المهن المميزة التي يمكن لكثير من الأفراد العمل بها، فما بالك عندما تكون حلاقا لأحد أشهر نجوم العالم.

يكسب حلاق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي ما يقرب من 100 ضعف أكثر من متوسط الدخل المتعارف، ليكون الحلاق الأغلى في العالم.

ويعتبر ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي الجديد، أحد أغنى لاعبي كرة القدم في العالم، وكان الرياضي الأعلى أجراً لسنوات طويلة وفقًا لمجلة “فوربس” الأمريكية.

ويسمح هذا لصاحب الـ36 عاما بإنفاق الأموال على ما يشاء، في الوقت الذي أشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن راتبه سيصل إلى 60 مليون يورو في الموسم الواحد مع إنتر ميامي.

لكن بدلاً من استخدام تلك النقود في أشياء نموذجية، مثل السيارة أو الملابس باهظة الثمن، يُقال إن ميسي يدفع لمصفف شعره رسومًا باهظة، ليكون الأغلى في العالم.



وحسبما كشفت صحيفة “كيك أوف” الجنوب أفريقية خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، فإن ميسي يدفع للحلاق الخاص به راتبا سنويا قدره 192 ألف دولار، أي ما يعادل 16 ألف دولار شهريا.

ويعود سبب الراتب الجنوني الذي يحصل عليه حلاق ميسي الذي يدعى “داني”، إلى أنه يتعين عليه أن يتبع اللاعب كل يوم، ويسافر معه إلى كل بلد.

ويحرص ميسي على تصفيف شعره قبل المباريات والمؤتمرات الصحفية.

كما يقوم “داني” بأكثر من مجرد قص شعر ميسي، فهو مسؤول عن روتينه اليومي للعناية بالشعر واللحية قبل الأحداث الهامة، بالإضافة إلى الحفاظ على تسريحة شعره بشكل يومي.