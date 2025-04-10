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برادا تستحوذ على فيرساتشي لتتصدر عالم الموضة الإيطالية

منذ 29 ثانية
مجموعة برادا الإيطالية

مجموعة برادا الإيطالية

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أبرمت شركة برادا الإيطالية اليوم الخميس صفقة للاستحواذ على منافستها الأصغر فيرساتشي من شركة كابري هولدنجز مقابل 1.375 مليار دولار تشمل ديونها، مما يجمع اثنين من أبرز الأسماء في عالم الموضة الإيطالية.

تسعى برادا للتوسع بعد أن واجهت تباطؤا في الطلب على المنتجات الفاخرة بينما تكبدت فيرساتشي خسائر فصلية في الآونة الأخيرة. ويُعزز هذا الاندماج مكانة إيطاليا في قطاع المنتجات الفاخرة الذي تقوده شركات فرنسية كبرى.

وتأتي الصفقة بعد إعلان تنحي دوناتيلا فيرساتشي عن منصب المديرة الإبداعية للعلامة التي أسسها شقيقها الراحل جاني في 13 مارس آذار.

وقال باتريتسيو برتيللي رئيس مجلس إدارة برادا “هدفنا هو مواصلة إرث فيرساتشي من خلال الاحتفاء بجمالياتها الجريئة والخالدة وإعادة تشكيلها”.

سيساهم امتلاك علامة فيرساتشي ذات التصميمات الجريئة التي تتبع أسلوب الباروك الفني في جذب عملاء جدد إلى برادا المعروفة بتصاميمها البسيطة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تم فيه إيقاف العديد من عمليات الاستحواذ والاكتتابات العامة الأولية بعد عمليات البيع الكبيرة في الأسهم العالمية والمخاوف من الركود التي أثارتها الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر.

(إعداد سارة عيد إبراهيم للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

    المصدر :
  • رويترز

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