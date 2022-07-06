براد بيت يفجر مفاجأة.. ويكشف عن معاناته من اضطراب نادر

كشف النجم العالمي براد بيت عن معاناته من اضطراب نادر يتسبب في عدم مقدرته التعرف على وجوه الآخرين.

وقال براد بيت في مقابلة مع صحيفة GQ إنه لم يتم تشخيص الحالة بشكل رسمي، إلا أنه يكافح من أجل تذكر أشخاص جدد في الأوساط الاجتماعية، خاصة في الحفلات، ويخشى من تطور الحالة لأنها تظهره على أنه “بعيد، ومنعزل”.

وأضاف: “لا أحد يصدقني! أريد أن ألتقي بأشخاص لديهم نفس الحالة لتبرهن صحة كلامي”.

وبحسب وسائل إعلامية ليست هذه هي المرة الأولى التي يزعم فيها براد أنه يعاني من عمى التعرف على الوجوه، إذ صرح لصحيفة Esquire في عام 2013: “الكثير من الناس يكرهونني لأنهم يعتقدون أنني لا أحترمهم”، وتابع: “يقول لي بعض الأشخاص أنت مغرور لكن هذا الكلام ليس صحيحا”.

وكان النجم الأمريكي قد كشف عن بعض تفاصيل حياته المهنية، واصفا أنه دخل “المحطة الأخيرة” في مسيرته التمثيلية.

وحصل صاحب الـ 58 عاما على إشادة من النقاد لأدائه طوال حياته على الشاشة، بما في ذلك الأفلام الحديثة مثل “آد أسترا” و”وانس ابون إيه تيام إن هوليوود”، وفقاً لصحيفة “إندبندنت”.

في حديثه لمجلة “جي كيو” الأمريكية، قال بيت: “أعتبر نفسي في محطتي الأخيرة، في الفصل الدراسي الأخير… كيف سيكون هذا القسم؟ وكيف أريد تصميم ذلك؟”.

وضمن المقابلة نفسها، تحدث بيت عن حضوره اجتماعات متعددة للدعم بعد انفصاله عام 2016 عن الممثلة أنجلينا جولي.