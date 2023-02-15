براهيم دياز يمنح ميلان هدف الفوز أمام ضيفه توتنهام

قطع ميلان خطوة نحو أول ظهور له في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم منذ 11 عاما بعدما منحه هدف براهيم دياز الفوز 1-صفر على ضيفه توتنهام هوتسبير في ذهاب دور الستة عشر في سان سيرو (الثلاثاء 14-2-2023).

وبعد سبع دقائق من البداية أطلق تيو هرنانديز تسديدة من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار تصدى لها الحارس الثاني لتوتنهام فريزر فورستر وتابعها دياز بتسديدة أنقذها الحارس مجددا قبل أن يكملها بضربة رأس في الشباك.

ورد توتنهام، الذي يعاني من الإصابات والإيقافات، بإيجابية في الشوط الأول ليستحوذ على الكرة لكنه لم يشكل تهديدا كبيرا لأصحاب الأرض.

وكان من المفترض أن يضاعف ميلان تقدمه بعد الاستراحة، حيث أهدر البديلان تشارلز دي كيتيلاري والمدافع مالك تياو فرصا سانحة من ضربتي رأس.

ودفع توتنهام بالمهاجم البرازيلي ريتشارليسون في آخر 20 دقيقة، وبينما لم يتمكن من تجنب الهزيمة لأول مرة على الإطلاق أمام ميلان فإنه لا يزال يملك الفرصة للتعويض وبلوغ دور الثمانية عندما يخوض مباراة العودة على ملعبه.

وقال ستيفانو بيولي مدرب ميلان “لم يكن من الصعب الإعداد لهذه المباراة من الناحية الخططية مع كل هذه الصراعات لكني سعيد للغاية بأداء اللاعبين.

“كان بإمكاننا تسجيل الهدف الثاني- سنحت لنا بعض الفرص الواضحة. سعيد بالأداء لكنها مباراة الذهاب والمباراة المقبلة ستكون بالتأكيد أكثر صعوبة”.

وكان سجل ميلان ضد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مؤسفا في السنوات الأخيرة حيث فاز مرة واحدة في 17 مباراة قبل مواجهة فريق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

عرض عنيد

لكن في مواجهة منافس غير متجانس خاض المباراة بدون الموقوف بيير-إميل هويبرج والمصابين رودريجو بنتانكور في الوسط والحارس هوجو لوريس، أنهى ميلان هذا الصراع بعرض عنيد ومتماسك.

ولم تنتظر جماهير ملعب سان سيرو كثيرا للاحتفال حيث تلقى هرنانديز تمريرة من كريستيان روميرو قبل أن يطلق تسديدة تصدى لها فورستر ببراعة.

وتابع دياز المحاولة لكن الحارس تصدى لها أيضا لكنه رد سريعا بضربة رأس في المرمى.

ومع وجود أوليفر سكيب (20 عاما) وبابي سار (20 عاما) في وسط الملعب، وجد توتنهام موضع قدم في المباراة وأرسل سون هيونج-مين تمريرة عرضية من ركلة حرة قابلها إيريك داير بضربة رأس رائعة لكنها ذهبت مباشرة إلى تشيبريان تاتاروشانو حارس ميلان.

وأنقذ تاتاروشانو بعدها ببراعة محاولة من سون وتابعها هاري كين في العارضة رغم أنه إذا سكنت الكرة المرمى كان الحكم سيلغي الهدف بداعي التسلل على أي حال.

وانتفض توتنهام بعد الاستراحة دون الكثير من التهديد على مرمى أصحاب الأرض وكان محظوظا لأن ميلان لم ينجح في زيادة أهدافه قبل مباراة العودة الشهر المقبل.

وفي غضون دقيقتين أرسل دي كيتيلاري ضربة رأس بعد تمريرة بالرأس للخلف من أوليفييه جيرو. ثم حالف توتنهام الحظ مرة اخرى عندما أهدر تياو فرصة خطيرة.

وكان يجب على داير، الذي سيغيب عن مباراة الإياب عقب حصوله على إنذار، التعامل بشكل أفضل مع فرصة ثمينة اخرى لكن توتنهام قد يكون له القليل من الشكوى بشأن نتيجة المباراة.

وقال كونتي “أتوقع مباراة صعبة اخرى في الإياب. كان يجب علينا التعامل بشكل أفضل مع هدفهم، كانت معركة في أجواء صعبة. دعونا لا ننسى أن ميلان فاز بالدوري الإيطالي العام الماضي”.