برايتون يزيد من آلام تشيلسي ويهزمه في ستامفورد بريدج

أفسد برايتون آند هوف ألبيون عودة فرانك لامبارد إلى ستامفورد بريدج عندما قلب تأخره إلى فوز 2-1 على مضيفه تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إذ كبدت ثنائية داني ويلبيك وخوليو إنسيسو صاحب الأرض الخسارة الثالثة في ثلاث مباريات مع المدرب المؤقت، السبت.

وشاهد لامبارد، الذي أراح العديد من اللاعبين قبل استضافة ريال مدريد في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، فريقه يحرز هدفه الأول في فترته الثانية مع الفريق عندما سدد كونور جالاجر كرة غيرت اتجاهها إلى داخل شباك روبرت سانشيز في الدقيقة 13.

لكن الفريق الضيف بقيادة المدرب روبرتو دي تسيربي كان الطرف الأفضل لفترات طويلة وأدرك التعادل عندما أفلت ويلبيك من اثنين من المدافعين ليضع الكرة في المرمى قبل ثلاث دقائق من الاستراحة.

وانتزع برايتون تقدما مستحقا بواسطة إنسيسو بتسديدة رائعة بعيدة المدى في الدقيقة 61 ليعزز آمال الفريق في المشاركة في البطولات الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه.

وكان برايتون سحق تشيلسي 4-1 في أكتوبر تشرين الأول الماضي في بداية انهيار الفريق اللندني مما أدى في النهاية إلى رحيل المدرب جراهام بوتر بعد ستة أشهر من انضمامه من برايتون.

ويحتل برايتون المركز السابع متقدما بخمس نقاط على ليفربول.

وبقي تشيلسي في المركز 11 وتتوقف آماله على الفوز بلقب هذا الموسم بمدى إمكانية تجاوز هزيمته 2-صفر أمام ريال مدريد حامل اللقب في دوري الأبطال.