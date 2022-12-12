برد قلب ميسي الآن.. قرار حاسم بحق الحكم "ماتيو لاهوز"

قرر الفيفا استبعاد الحكم الإسباني ماتيو لاهوز من إدارة أي مباراة فيما تبقى من المونديال، بعد قراراته المثيرة للجدل وطريقة إدارته لمباراة الأرجنتين وهولندا في دور ربع نهائي كأس العالم 2022، وفقاً لما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكان لاهوز قد تعرض للعديد من الانتقادات الحادة على خلفية إدارته لمباراة الأرجنتين وهولندا، في دور ربع النهائي من المونديال، والتي انتهت بفوز الأرجنتين بركلات الترجيح، بعد تعادل الفريقين (2-2) في الوقت الأصلي.

وفاجأ لاهوز متابعي المباراة العالمية بتحطيمه رقما قياسيا مونديالياً بمنح 15 بطاقة صفراء، في مباراة شهدت مشاحنات كثيرة بين اللاعبين، وأجواء متوترة جدا.

يشار إلى ان قائد منتخب الأرجنتين ليو ميسي كان من أبرز المنتقدين للاهوز بشكل علني، على خلفية بعض القرارات التي اتخذها لاهوز خلال المباراة.

وقال ميسي بعد نهاية المباراة غاضباً: “على فيفا التعامل مع هذا الأمر، من غير الصحيح وضع حكم كهذا لإدارة مباراة بهذا الحجم والأهمية. الحكم فشل بأن يكون بمستوى المباراة”.

يذكر أن الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو سيدير لقاء الأرجنتين المقبل في نصف نهائي المونديال أمام كرواتيا، مساء (الثلاثاء 13-12-2022).