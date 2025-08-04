برسالة مؤثرة.. الأمير الحسين يهنئ ابنته بيوم ميلادها الأول

بمناسبة يوم ميلادها الأول، هنأ ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ابنته البكر، الأميرة إيمان بنت الحسين، الذي صادف يوم ميلادها أمس الأحد 3 أغسطس.

ونشر الأمير الحسين عبر خاصية “الستوري” على حسابه في إنستغرام مجموعة من الرسومات للأميرة إيمان، وأرفقها بعبارة مؤثرة قال فيها: “يا رب احفظها لي بعينك التي لا تنام، فهي أكبر نعمك علي وأجملها.. كل عام وأنتِ بخير حبيبتي إيمان”.

ومع انتشار العديد من الصور عبر مواقع التواصل التي عكست مشاعر الحب والفرح للأميرة رجوة، مع لمستها الأولى لابنتها. كانت أولها بعد ولادتها؛ حيث نشر ولي العهد صورتين منهما صورة للأميرة الصغيرة بين أحضان والديها.

ومع انتهاء عام 2024، استقبل الزوجان الملكيان العام الجديد بصورة جديدة، اختصرت آلاف الكلمات، حاملة أسمى معاني الحب، وكأنهما يوثقان بداية عام جديد بحياة مليئة بالحنان والرعاية.