برسالة مؤثرة.. هكذا استذكرت الملكة إليزابيث الأمير فيليب

في الذكرى الأولى لوفاته، وجّهت الملكة إليزابيث الثانية تحية صادقة ومؤثرة لزوجها الراحل الأمير فيليب، حيث شارك قصر باكنغهام خلال حساب العائلة المالكة الرسمي على إنستغرام، قصيدة مؤثرة لـ”سيمون أرميتاج” إلى جانب صورة مجمعة بفيديو، سلط الضوء على لحظات من حياة الملكة مع الأمير “فيليب”، بما في ذلك ولادة أطفالهما ويوم زفافهما.

ونشر الأمير “تشارلز” صورة نادرة من طفولته مع والده الراحل الأمير “فيليب” لإحياء الذكرى الأولى لوفاته يوم السبت.

بالانتقال إلى حساب Clarence House الرسمي على إنستغرام، شارك الأمير “تشارلز” ثلاث صور للدوق جنباً إلى جنب مع تعليق مؤثر من نفسه والدوقة كاميلا، ونصها: “لذكرى دوق إدنبرة اليوم، بعد مرور عام على وفاته”.

في إحدى الصور تظهر لقطة الطفولة الجميلة الأمير “فيليب” وهو يدفع “تشارلز” وشقيقته الصغرى الأميرة “آن” في أرجوحة بينما تنظر الملكة بعشق إلى عائلتها. تظهر صورة أخرى الأمير “فيليب” مبتسماً في السنوات التي سبقت وفاته.

صورة ثالثة يظهر فيها جالساً جنباً إلى جنب مع الملكة و”تشارلز” و”كاميلا”، وجميعهم يبتسمون مع بعضهم البعض.

وأحيا دوق ودوقة كامبريدج الأمير “ويليام” و”كيت ميدلتون” الذكرى الأولى لوفاة الأمير “فيليب” اليوم بتكريم مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتقل الزوجان إلى تويتر لمشاركة مقطع فيديو متحرك للدوق الراحل نشرته الملكة في الأصل. وسلط المقطع الضوء على لحظات من حياة الملكة مع الأمير “فيليب”، بما في ذلك ولادة أطفالهما ويوم زفافهما.

إلى جانب المنشور، كتب الزوجان الملكيان: “في ذكرى دوق أدنبرة في الذكرى الأولى لوفاته”.

يذكر أن الأمير “فيليب” توفي عن عمرٍ يناهز 99 عاماً يوم الجمعة 9 أبريل 2021. وقد أعلن قصر باكنغهام خبر الوفاة في بيان رسمي نصه: “ببالغ الأسى أعلنت الملكة وفاة زوجها الحبيب، الأمير “فيليب”، دوق ادنبره”. “وتوفي الأمير فيليب بسلام صباح اليوم في قلعة وندسور. العائلة المالكة تنضم إلى الناس في جميع أنحاء العالم في الحداد على فقدانه. وسيتم إصدار المزيد من الإعلانات في الوقت المناسب”.