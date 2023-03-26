برشلونة تابع 4 لاعبين في ودية المغرب والبرازيل

كشفت تقارير صحفية أن مسؤولي نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم وجهوا أنظارهم إلى المباراة الودية بين منتخب المغرب ضد البرازيل، على ملعب طنجة الكبير، والتى انتهت بفوز الأسود بنتيجة 2-1، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن برشلونة أرسل كشافيه لحضور مباراة “الأسود” و”السامبا” لمتابعة 4 لاعبين.

وأوضحت الصحيفة أن الأمر يدور حول الرباعي عبد الصمد الزلزولي وشادي رياض وسفيان أمرابط وفيتور روكى.

ويتواجد شادي رياض ضمن فريق الشباب بالبارسا، أما الزلزولى يرتبط بعقد مع برشلونة لكنه معار هذا الموسم إلى أوساسونا.

كما يرغب برشلونة في الحصول على خدمات أمرابط من فيورنتينا، وسبق أن قدم عرضا رسميا لضمه على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في الميركاتو الشتوي الماضي.

بينما يعتبر البرازيلي فيتور روك، نجم أتلتيكو باراناينسي، من أهداف نادي برشلونة في الصيف المقبل.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، متفوقا بفارق 12 نقطة عن غريمه ريال مدريد صاحب الوصافة.

وواصل منتخب المغرب تألقه بفوزه 2-1 على البرازيل وديا في طنجة، في أول ظهور له منذ تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل للدور قبل النهائي في كأس العالم لكرة القدم بقطر في ديسمبر .

ويعتبر هذا إنجاز تاريخي كونه أول انتصار لمنتخب عربي على السامبا وجاء بعد هزيمتين سابقتين للمغرب أمام البرازيل آخرهما في كأس العالم 1998.

ويستعد المغرب لبطولة كأس الأمم الأفريقية بعد أن أصبح أول المتأهلين للبطولة في ساحل العاج مطلع العام المقبل.