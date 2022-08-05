برشلونة في ورطة بعد تصريحات رابطة الدوري الإسباني!

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، الجمعة أنها لن تسمح لنادي برشلونة بتسجيل لاعبيه الجدد في الموسم المقبل حتى تسوية بياناته المالية..

وذكر موقع “سبورت” أن برشلونة لن يكون قادرا على تسجيل كل من المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا والمدافع الفرنسي غيوليس كوندي ولاعب الوسط العاجي فرانك كيسييه والمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن بالإضافة إلى لاعبين آخرين جددوا عقودهم مؤخرا، مثل عثمان ديمبيلي وسيرغي روبرتو.

وأضاف أن برشلونة بحاجة لتطبيق رافعة اقتصادية رابعة من أجل تعزيز موقفه المالي لأن رابطة الدوري الإسباني لن تسمح له بتسجيل اللاعبين الجدد وقد أبلغ برشلونة بهذا التطور.

وكان رئيس النادي خوان لابورتا قال خلال تقديم لاعب النادي الجديد روبرت ليفاندوفسكي الجمعة إن جميع الوثائق اللازمة لتسجيل اللاعبين قد تم إرسالها بالفعل إلى رابطة الدوري الإسباني.

وأضاف لابورتا أن النادي يعتقد أنه لبى جميع المتطلبات وأرسل الوثائق بالفعل وننتظر الرد من رابطة الدوري”، مشيرا إلى أنه ربما يكون هناك بعض التفاوت، لكننا نتفهم أنه لن تكون هناك مشاكل لأننا التزمنا بكل شيء وسيتمكن اللاعبون من التسجيل”.

وتعهد لابورتا بتطبيق رافعة اقتصادية رابعة، من خلال بيع نسبة أخرى من أصول النادي، في حال تطلب الأمر.

ومن المقرر أن يبدأ برشلونة مشواره في الدوري يوم السبت المصادف 13 من الشهر الجاري بلقاء يجمعه بفريق رايو فاليكانو.

ويواصل برشلونة مناوراته المالية لتعزيز سيولته، بعد معاناته في السنوات الأخيرة، بغية تسجيل لاعبيه الجدد، مع احترام سقف الرواتب قبل انطلاق الدوري الإسباني.

وبالإضافة الى بيع جزء من حقوقه التلفزيونية، لعب برشلونة على عدة جبهات لرفع سيولته، على غرار اقتراضه 595 مليون يورو من غولدمان ساكس واتفاق رعاية مع سبوتيفاي مقدر بـ435 مليون يورو.

وفي حال لم يتمكن برشلونة من تطبيق رافعة اقتصادية جديدة، فيمكنه رفع عوائده المالية من خلال عمليات بيع باهظة الثمن لنجوم بارزين وفي مقدمتهم الهولندي فرينكي دي يونج المطلوب من عدة أندية أوروبية.