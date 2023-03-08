برشلونة في ورطة حقيقية.. ماذا لو حصل هذا الأمر؟!

لا يبدو ان نادي برشلونة الإسباني في أفضل أيامه، خاصة بعد تدخل مكتب المدعي العام الإسباني مؤخراً في ملف قضية الرشوة المقدمة إلى نائب رئيس لجنة الحكام السابق في الدوري الإسباني “خوسيه نيجريرا.”

ويواجه نادي برشلونة تهمة الفساد الرياضي وتقديم رشوة، بسبب دفع إدارة النادي مبالغ مالية بقيمة 7 ملايين يورو إلى خوسيه نيجريرا خلال فترة وجوده في منصبه.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “El País” الإسبانية، فإن مكتب المدعي العام اتهم برشلونة ككيان قانوني في هذه القضية إلى جانب إمكانية توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق، جوسيب ماريا بارتوميو.

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية العقوبات المنتظرة على برشلونة في حالة إدانة النادي بالفساد في هذه القضية بعد انتهاء تحقيقات مكتب المدعي العام.

وقالت الصحيفة إن تهمة الفساد في قضية نيجريرا ستكون فقط لشخص بارتوميو الرئيس السابق لبرشلونة، مؤكدةً أنه الرئيس الوحيد للبارسا الذي سيتم التنديد به.

وتم استبعاد الرؤساء السابقين، جوان جاسبارت وساندرو روسيل والرئيس الحالي خوان لابورتا (كونه تولى رئاسة النادي بين 2003 و2010)، من التورط في تلك القضية، لأن القانون الجنائي لا يفكر في إدخال مدفوعات لسنوات قبل 2010.

وأضافت الصحيفة أن بارتوميو قد يحكم عليه بالسجن ما بين 6 أشهر إلى 4 سنوات وفقا للمادة 286 مكرر من قانون العقوبات، مع إمكانية تخفيف العقوبة من أربعة أشهر إلى عامين، ويمكن أيضًا أن يحصل على غرامة مالية.

وأوضحت “آس” أنه إذا تمكن القاضي من إثبات أن نادي برشلونة مذنب بالفساد في هذه القضية، فلن يحصل الفريق الكتالوني إلا على غرامة مالية باهظة كأقصى عقوبة، حيث لا يمكن معاقبتهم بالسجن.

وشددت الصحيفة أنه لن يتم بأي حال من الأحوال حل النادي أو إيقاف نشاطه، لذلك يمكن أن يستمر برشلونة في المنافسة في المسابقات الوطنية، مع استبعاد فكرة الهبوط للدرجة الأدنى، وفقا للجريمة المنصوص عليها.

لكن “آس” أكدت في الوقت نفسه أن الأمر مختلف على الصعيد الدولي، فإذا أصبح برشلونة مذنبًا، يمكن لكل من الاتحاد الأوروبي لكرة ونظيره الدولي “فيفا” معاقبة النادي بالاستبعاد من البطولات القارية والدولية لعدة سنوات.

أيضا، يمكن أن يقوم الفيفا “بصفته أعلى هيئة كروية في العالم” بمعاقبة برشلونة عن طريق خصم النقاط.