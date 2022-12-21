برشلونة يتحرك لاستعادة ميسي مهما كلف الأمر

نجح ليونيل ميسي في قيادة منتخب الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد انتظار دام منذ نسخة عام 1986.

ويحلم عشاق نادي برشلونة الإسباني، باعتزال النجم الأسطوري ليونيل ميسي قائد الفريق سابقا، داخل جدران ملعب كامب نو.

العلاقة بين خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، وميسي نجم باريس سان جيرمان الحالي، لا تبدو في أفضل حالاتها، وخاصة بعد رحيل الأخير بشكل مجاني في صيف 2021 نحو بطل فرنسا.

وفقًا لصحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن لابورتا ينوى التواصل مع ليونيل ميسي خلال الأيام المقبلة، في خطوة أولى لإقناعه للعودة إلى ملعب كامب نو.

وتقول الصحيفة الإسبانية إن لابورتا يخطط لعودة ميسي مهما كلفه الأمر، وإن رغبة تشافي هيرنانديز مدرب الفريق تدفع الأمر بشدة لإمكانية حدوثه.

من جانبها، قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن لابورتا كان يخطط للسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة، تزامنًا مع المباراة النهائية لكأس العالم، لكي يحاول إقناع ميسي بالعودة إلى برشلونة.

وذكرت الصحيفة أن لابورتا ألغى هذه الخطط، لأنه لم يكن الوقت أو المكان المناسبين للتطرق إلى هذا الشأن.

التزام أدبي

بعد أيام قليلة من التتويج بلقب كوبا أمريكا في عام 2021، لم ينجح نادي برشلونة في تأمين بقاء ليونيل ميسي الذي انتهى تعاقده مع بطل إسبانيا وأوروبا الأسبق في هذه الفترة، ولم تفلح محاولات التجديد لأسباب مادية بالأساس.

ورحل ميسي إلى باريس سان جيرمان في انتقال حر، وبعقد يمتد حتى صيف 2023.

في يوليو/ تموز الماضي، صرّح لابورتا حول الأمر في تصريحات أبرزتها وكالة “رويترز” للأنباء، واعترف بصعوبة عودة ليو إلى فريقه.

ولكنه عاد ليقول: “أشعر بالتزام أدبي نحو إعادة ميسي إلى برشلونة. أنا أحبه كثيرًا وقد عرفته منذ أن كان طفلًا”.

وأتم في هذا الصدد: “أسعى لأفضل نهاية ممكنة لمسيرة أفضل لاعب في التاريخ، كلاعب في صفوف برشلونة”.

القرار بيد ميسي

في أعقاب تتويج ميسي بكأس العالم، قال القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، إن النادي ينوي التحدث مع ميسي في مسألة التجديد.

وقال الخليفي إن الحديث مع ميسي بخصوص هذا الشأن لن يبدأ قبل انطلاقة العام الجديد على الأقل.

ويزعم الخليفي أن النجم الأرجنتيني سعيد للغاية في باريس، تزامنًا مع اهتمام لابورتا بإعادة نجم برشلونة الأسبق إلى فريقه.

وبين رغبة باريس في استمرار ميسي، وسعي برشلونة في تحقيق نهاية مثالية لأسطورة النادي وتصحيح أخطاء الماضي، يتواجد نادي إنتر ميامي الأمريكي على الخط للحصول على خدمات “البرغوث”.

وينوي النادي الأمريكي تقديم عرض قد يكون الأعلى في تاريخ رياضة كرة القدم في الولايات المتحدة، لكي ينهي ميسي مسيرته في دوري MLS، وبين الـ3 احتمالات، يبقى القرار الأخير في يد “ليو”.