السبت 13 شوال 1443 ﻫ - 14 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

برشلونة يتحرك لصفقة تبادلية مع هذا الفريق

منذ ساعة واحدة
نادي برشلونة

نادي برشلونة

"كووورة"
A A A
طباعة المقال

رفض ماتيو أليماني، المدير الرياضي لبرشلونة، إعطاء تفاصيل عن الاجتماع الذي عقده مع جيل مارين المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد.

وقال أليماني ردًا عن أحد الصحفيين، حول إذا كان الاجتماع ناقش مصير أنطوان جريزمان “لا”، ورفض تناول الأمر.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن الهدف من هذا الاجتماع، كان مناقشة احتمالية انتقال المهاجم ألفارو موراتا لصفوف برشلونة.

ويلعب ألفارو موراتا على سبيل الإعارة لصالح يوفنتوس الإيطالي، قادمًا من أتلتيكو مدريد.

ولن يفعل البيانكونيري خيار الشراء في عقد إعارة ألفارو موراتا، والبالغ قيمته 35 مليون يورو.

ويسعى برشلونة لإقناع إدارة أتلتيكو مدريد، بمبادلة ألفارو موراتا بأنطوان جريزمان، والذي يلعب على سبيل الإعارة من برشلونة في صفوف الروخي بلانكوس.

    المزيد من منوعات

    بالفيديو.. عربة ذهبية غامضة تظهر على الساحل الهندي!
    كريستيانو رونالدو
    رسالة من رونالدو تحمل الخبر اليقين
    فرانكي ديونغ
    دي يونج يختار مستقبله من بين 5 أندية عملاقة!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير الداخلية بسام المولوي
    تعديل توقيت اقفال المقاهي والمطاعم خلال العمليّة الإنتخابيّة
    ميشال عون
    عون وقع مرسوم تعيين بدل غلاء معيشة.. اليكم التعديلات
    الدولار يسجّل أعلى مستوى له منذ 20 سنة!