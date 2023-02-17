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برشلونة يتعاقد مع المدافع المكسيكي خوليان أراوخو

منذ دقيقة واحدة
خوليان أراوخو

خوليان أراوخو

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أعلن برشلونة ولوس أنجليس جالاكسي (الجمعة 17-2-2023) انتقال المدافع المكسيكي خوليان أراوخو إلى صفوف النادي الإسباني قادما من صفوف الفريق المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ولم يتمكن برشلونة من تسجيل اللاعب إذ أنه تأخر في المعاملات الورقية 18 ثانية بعد انتهاء فترة الانتقالات وقال إنه سيلجأ لمحكمة التحكيم الرياضية ليتمكن من تسجيله.

وقال برشلونة إن اللاعب البالغ عمره 21 عاما وقع عقدا لمدة ثلاث سنوات ونصف حتى نهاية موسم 2025-2026 وسينضم إلى الفريق الثاني بالنادي.

وسجل أراوخو، الذي انضم إلى لوس انجليس جالاكسي في مارس آذار 2019، هدفين ولعب 20 تمريرة حاسمة في 108 مباريات لعبها في كل المسابقات مع النادي الأمريكي.

    المصدر :
  • رويترز

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