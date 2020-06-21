برشلونة يتلقى ضربة موجعة بفقدان خدمات لاعبه دي يونغ

بعد الضربة التي تلقاها نادي برشلونة بتعادله السلبي أمام اشبيلية وفقدانه نقطتيين في سباق منافسات الليغا ، تلقى العملاق الكتالوني ضربة أخرى بفقدانه خدمات لاعبه ونجم متوسط ميدانه الهولندي فرانكي دي يونغ.

من المتوقع أن يغيب دي يونغ ، عن مباراة فريقه المقبلة في الدوري الإسباني أمام أتليتيك بيلباو هذا الأسبوع، بعد أن قال بطل إسبانيا في بيان الأحد، إن لاعبه الهولندي الدولي أصيب في ربلة الساق اليمنى.

وغاب دي يونغ عن تعادل فريقه بدون أهداف مع إشبيلية، الجمعة الماضي، وهو ما قلص فرص الفريق الكتالوني في الاحتفاظ بلقب الدوري، في حين قال كيكي سيتين مدرب برشلونة قبل المباراة إنه قرر إراحة اللاعب على سبيل الحذر والاحتياط.

وتبين أن الإصابة أكثر خطورة مما اعتقد، وأصدر النادي تقريرا طبيبا الأحد، قال فيه إن اللاعب لم يتمكن من التدرب مع زملائه، لكنه لم يذكر موعدا لعودة اللاعب المتوقعة لصفوف الفريق من جديد بعد التعافي.

وينفرد برشلونة بصدارة الترتيب في الدوري الإسباني، متفوقا بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد المطارد المباشر، والذي سيكون بوسعه التقدم للصدارة إذا فاز في وقت لاحق من الأحد على ريال سوسيداد، لأنه يتفوق في سجل المواجهات المباشرة بين العملاقين.

وبعد مواجهة بيلباو الثلاثاء المقبل، سيحل برشلونة ضيفا على سيلتا فيغو المتعثر، قبل مواجهته الكبيرة التالية في ملعبه أمام أتليتيكو مدريد الثالث في الترتيب، الأربعاء التالي.

وكان دي يونغ انضم إلى برشلونة قادما من أياكس أمستردام الهولندي في العام الماضي مقابل 75 مليون يورو وشارك في 27 من 30 مباراة خاضها حامل اللقب في الدوري هذا الموسم.