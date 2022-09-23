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برشلونة يتلقّى نبأ سيئًا قبل الكلاسيكو

منذ 37 دقيقة
تشافي هيرنانديز

تشافي هيرنانديز

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تلقّى “تشافي هيرنانديز”، مدرّب برشلونة، نبأ سيئَا بإصابة المدافع الفرنسي “جوليس كوندي”، خلال مشاركته مع منتخب بلاده ضد النمسا، في دوري الأمم الاوروبية لكرة القدم.

وتأكد استبعاد كوندي من معسكر منتخب فرنسا بعد إصابته في مباراة النمسا بالأمس التي انتهت بفوز الديوك الفرنسية 2-0.

واضطر المدافع الفرنسي لمغادرة الملعب بعد مرور 23 دقيقة فقط بسبب معاناته من مشكلة عضلية.

وحسب إذاعة RAC1 الإسبانية، فإن إصابة المدافع الفرنسي لا تبدو جيدة، وكل شيء يشير إلى أنه يعاني من تمزّق عضلي، وبالتالي سيغيب عن المشاركة مع برشلونة لعدة أسابيع.

وأضافت: “كوندي سيعود إلى برشلونة خلال ساعات، من أجل الخضوع للفحوصات الطبية وتحديد مدى إصابته، ولن يتم إجراء تقييمات إلا بعد نتيجة الفحوصات الطبية، لكنه لا يوجد أي تفاؤل من قبل برشلونة”.

هذا وأشار التقرير إلى أنه من المرجح غياب كوندي عن لقاء الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي ريال مدريد في معقل الأخير سانتياغو برنابيو، يوم 16 تشرين الأول المقبل.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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