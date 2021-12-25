برشلونة يتوصل إلى اتفاق مع كافاني

توصل نادي برشلونة إلى اتفاق مبدئي مع الأوروغواياني إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي؛ للتعاقد معه لمدة موسم ونصف الموسم، وفق ما ذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية.

وتلقى المهاجم الأوروغواياني عدة عروض مغرية، لكنه جمد كل شيء لانتظار فرصته للعب في كامب نو. في غضون ذلك، لا يزال النادي الكتالوني لم يحسم صفقة فيران توريس بشكل نهائي.

وقالت الصحيفة ذاتها، إن كافاني وافق على خفض راتبه كثيرا في الأشهر الستة الأولى؛ لاستعادة جزء منه الموسم المقبل، لكن اشترط برشلونة رحيل كافاني عن مانشستر يونايتد الشهر المقبل رغم اهتمام النادي الكتالوني بالتعاقد مع فيران توريس.

ووصل كافاني إلى مانشستر يونايتد في صفقة انتقال مجاني لمدة عام في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام آخر، وهو ما حدث بالفعل في مايو/أيار الماضي؛ ما يعني أنه يمكنه التفاوض مع برشلونة الشهر المقبل على أن يرحل مجانا في نهاية الموسم أو الشهر المقبل، مع دفع مقابل مالي لمانشستر يونايتد عن الشهور الستة المتبقية في عقد اللاعب.

ويكمن تفكير المدير الفني تشافي هيرنانديز بالاعتماد على فيران توريس كرأس حربة وهمي مثلما لعب في العديد من المباريات مع فريقه الحالي مانشستر سيتي، مع استعادة أنسو فاتي ومارتن برايثوايت، حينها سيكون خط الهجوم قد اكتمل بالفعل على الرغم من رحيل لوك دي يونغ.

لكن إذا رأى تشافي أنه من الضروري للغاية التعاقد مع هداف على الصعيد الدولي ورأس حربة صريح سيكون كافاني بالتأكيد، حيث سيلتقي المهاجم البالغ من العمر 34 عاما مع قادة مانشستر يونايتد، يوم الثلاثاء المقبل؛ لحسم موقفه من الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي تبدأ يوم السبت المقبل.

ولم يؤكد له النادي الإنجليزي أي شيء؛ لأنه بحاجة إليه في الفريق رغم تلقيه العديد من العروض، على رأسها من يوفنتوس وكورنثينانز البرازيلي وبوكا جونيورز الأرجنتيني، لكن اللاعب قرر مواصلة مسيرته في أوروبا فقط، لذلك يسعى للانضمام إلى برشلونة في غضون أيام قليلة.

وغادر كافاني باريس سان جيرمان بطل فرنسا بعد نهاية عقده 2020، وأحرز 200 هدف في 301 مباراة مع النادي الباريسي، وكان الهداف التاريخي للفريق الفرنسي.