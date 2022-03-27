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برشلونة يتوصّل إلى اتفاق مع ليفاندوفسكي!

27 - مارس - 2022
آخر تحديث: 27 - مارس - 2022 9:44 مساءً
روبرت ليفاندوفسكي

روبرت ليفاندوفسكي

"كووورة"
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توصل نادي برشلونة إلى اتفاق بشكل مبدئي مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، من أجل الانتقال إلى “كامب نو” خلال الصيف المقبل.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع البافاري في صيف 2023، وزعمت العديد من التقارير عدم وجود مفاوضات بين الطرفين بشأن التجديد.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن برشلونة توصل إلى اتفاق مع ليفاندوفسكي، حيث وافق الهداف البولندي على أن يكون جزءًا من المشروع الرياضي لتشافي هيرنانديز.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن برشلونة ينتظر الحصول على مساعدة من “ليفا” للضغط على بايرن ميونخ، وإقناعه بالموافقة على عرض البارسا الذي سيتراوح من 50 إلى 60 مليون يورو.

وزعمت العديد من التقارير، أن الدولي البولندي اتخذ قرارًا بخوض تجربة خارج ملعب “أليانز أرينا”، مثل بعض النجوم الكبار الذين تركوا أنديتهم بعد سلسلة من النجاحات في السنوات الأخيرة.

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