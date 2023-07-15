السبت 27 ذو الحجة 1444 ﻫ - 15 يوليو 2023 |
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برشلونة يحسم رابع صفقاته في الميركاتو الصيفي

منذ 5 دقائق
أوريول روميو

أوريول روميو

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يواصل نادي برشلونة تحركاته لإتمام المزيد من الصفقات لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونجح برشلونة في ضم كل من الألماني إلكاي جندوجان قادما من صفوف مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر، والاسباني إينياجو مارتينيز من أتلتيك بلباو، بالإضافة إلى البرازيلي فيتور روكي، الذي سينضم بشكل رسمي الصيف المقبل.

ولا يزال الفريق الكتالوني يبحث عن تدعيم مركز خط الوسط المدافع، خاصة بعد رحيل الإسباني سيرجيو بوسكيتس إلي إنتر ميامي الأمريكي.

برشلونة يحسم التعاقد مع روميو

أكد الصحفي الإسباني “لويس روخو”، أن برشلونة أغلق الاتفاق مع الإسباني أوريول روميو، متوسط ميدان جيرونا.

وأوضح الصحفي الإسباني أن أوريول روميو في طريقه لكي يصبح ثالث صفقة لبرشلونة، المفاوضات بين برشلونة وجيرونا استمرت لأسابيع والآن المواقف تقترب.

وأشار إلى أن سعر الصفقة سيتراوح ما بين 5 أو 6 ملايين يورو، والباقي غير واضح.

الاتفاق وشيك بين الناديين لأن فكرة برشلونة هي تواجد روميو في رحلة أمريكا.

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