برشلونة يحسم مستقبل بيانيتش

حسم نادي برشلونة موقفه من إمكانية رحيل لاعب خط وسطه البوسني ميراليم بيانيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن النصر السعودي يستهدف ضم بيانيتش خلال الصيف الحالي بطلب من مدربه الفرنسي رودي جارسيا.

ويعرف جارسيا قدرات بيانيتش (32 عاما) جيدا، حيث سبق أن عمل اللاعب تحت قيادة المدرب الفرنسي في روما بين 2013 و2016.

لكن برشلونة، قرر الإبقاء على بيانيتش خلال الصيف الحالي، ورفض أي عروض لبيعه، بحسب ما أوضحت صحيفة “آس” الإسبانية.

الصحيفة قالت إن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة هو من اتخذ القرار وأبلغه للإدارة، حيث يرى بأن بيانيتش سيكون بديلا مثاليا لسيرجيو بوسكيتس في وسط ملعب الفريق.

ويأتي حفاظ تشافي على بيانيتش، في الوقت الذي عانى فيه اللاعب مع مدرب برشلونة السابق، الهولندي رونالد كومان، والذي أجبره على الرحيل معارا في الموسم الماضي صوب بشكتاش التركي.