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برشلونة يحقّق رغبة مدربه بضم نجم ميلان

منذ 8 ساعات
تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة

تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة

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كشف تقرير صحفي إسباني، عن إتمام برشلونة التعاقد مع لاعب خط وسط ميلان، الذي سينضم للفريق مع بداية الموسم الجديد في صفقة انتقال حر.

ورفض الإيفواري فرانك كيسي، صاحب الـ25 عاما تجديد عقده مع ميلان، بسبب اتفاقه مع برشلونة مؤخرًا.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن ماتيو أليماني، المدير الرياضي لبرشلونة سافر إلى ميلان، الإثنين الماضي، للحصول على توقيع كيسي وإتمام الاتفاق النهائي بين الطرفين، بعد أن كان الاتفاق سابقا مع وكلاء اللاعب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن كيسي تلقى مكالمة هاتفية من تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، ليخبره برغبته في ضمه، وثقته في قدراته أن يكون جزءًا مهمًا من مشروعه.

يذكر أن كيسي طور مسيرته في إيطاليا، حيث تعاقد مع أتالانتا وهو في سن 18 عامًا.

وبعد قضاء موسمين على سبيل الإعارة في ميلان، دفع الروسونيري، 24 مليون يورو للحصول على خدمات كيسي في 2019.

ويتميز اللاعب بقدرته على اللعب في 3 مراكز مختلفة في خط الوسط، بخلاف قدراته التهديفية.

    المصدر :
  • وكالات

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