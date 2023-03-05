برشلونة يخطط لخطف 5 لاعبين من مانشستر سيتي

تخطط إدارة برشلونة للتعاقد مع لاعبين جدد ضمن سوق انتقالات الصيف المقبل، وفق ما كشفت صحيفة “سبورت”.

وبحسب الصحيفة فإن النادي الكتالوني سيفعّل خيارات لاعبي مانشستر سيتي في الصيف المقبل، إذ تهتم بعدة لاعبين وهم:

الألماني إلكاي غوندوغان: ينتهي عقده في الصيف المقبل، وبرشلونة يراقب الوضع ويرغب في التعاقد معه مجانًا، كما أن النجم الألماني يرحب باللعب في “كامب نو”.

البرتغالي برناردو سيلفا: يعد اللاعب حلم برشلونة، وحاول التعاقد معه في الصيف الماضي لكن إدارة مانشستر سيتي رفضت مقترحات الفريق الإسباني، الذي سيعود للمحاولة الصيف المقبل.

المدافع الإسباني إيمريك لابورت: يسعى مانشستر سيتي للتعاقد مع المدافع الكرواتي غفارديول، وهو ما يجعله ينفتح على بيع لابورت، وبرشلونة مهتم باللاعب ويبحث عن مدافع.

المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز: اشتكى بطل العالم من قلة دقائق اللعب رغم أن غوارديولا منحه فرصا في المباريات الأخيرة، وبرشلونة يحلم بضمه على سبيل الإعارة الصيف المقبل.

لاعب الوسط الإسباني رودري: يعتبر حلم برشلونة لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس المحتمل عن الفريق، لكن بيب غوارديولا لن يقبل برحيله لكونه لاعبا مهما ومتعدد المراكز في خططه.