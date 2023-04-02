برشلونة يستبعد فرينكي دي يونغ من الكلاسيكو

قالت صحيفة “أس” إنه تم استبعاد لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ من المشاركة مع برشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو.

ويستضيف برشلونة منافسه التقليدي ريال مدريد يوم الأربعاء، على ملعب كامب نو في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وقد فاز النادي الكتالوني في الذهاب 1/0 في مدريد.

وأكدت الصحيفة أنه تم بالفعل استبعاد دي يونغ من الكلاسيكو بعدما أنهى لاعب الوسط الحصة التدريبية أمس السبت بمشاعر سيئة، ويبدو اليوم أنه من المستحيل تقريبًا أن يتعافى قبل مباراة الإياب بالنظر إلى أن هناك ما يزيد قليلا عن 72 ساعة متبقية على صافرة بداية المباراة.

وأصيب دي يونغ بتمزق بسيط في أوتار فخذه الأيمن في 19 مارس، خلال مباراة الليغا ضد ريال مدريد في كامب نو.

وبعد الاختبارات التي أكدت مدى الإصابة، تم بالفعل إعلان غيابه لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا، على الرغم من أن النادي ما زال لا يريد استبعاد اللاعب من إياب الكأس.

وبعد بضعة أيام مفعمة بالأمل، والتي أتت لتفتح 25٪ من فرصه في مواجهة ريال مدريد، ساد أخيرًا الواقع، ورغم محاولات اللاعب للوصول إلى المباراة، فإن الأغلب أن دي يونغ لن يلحق بالكلاسيكو.

ولا شك أن خسارة دي يونغ تمثل خسائر فادحة لتشافي مدرب برشلونة، خاصة بالنظر إلى أنه سينضم إلى بيدري وعثمان ديمبلي وأندرياس كريستنسن.

وهؤلاء اللاعبون الأربعة، في الظروف العادية، كان من الممكن أن يكونوا أساسيين في الكلاسيكو بلا شك يوم الأربعاء.

ومن حيث المبدأ، يشير كل شيء إلى أن فرانك كيسي سيكون بديلًا للهولندي في الكلاسيكو، وسيستعيد أيضًا سيرجيو بوسكيتس، الذي استراح يوم السبت أمام إلتشي، وكل شيء يشير إلى أن سيرجي روبرتو سيحتل المركز الآخر في خط الوسط، مع جافي، حيث سيكرر تشافي الاعتماد على 4 لاعبين في خط الوسط.