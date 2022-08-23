الثلاثاء 25 محرم 1444 ﻫ - 23 أغسطس 2022 |
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برشلونة يسعى إلى ضم مهاجم جديد.. هذه الأسماء المطروحة!

منذ ساعة واحدة
نادي برشلونة

نادي برشلونة

موقع kooora
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يخطّط مسؤولو برشلونة للتعاقد مع مهاجم جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن برشلونة سيتجه إلى الميركاتو في الأيام الأخيرة للتعاقد مع مهاجم جديد، في حالة رحيل بيير إيميريك أوباميانغ وممفيس ديباي.

ويرتبط أوباميانغ بالانتقال إلى تشيلسي، بينما قد يوقّع ديباي مع يوفنتوس.

وتعمل الإدارة الرياضية في برشلونة الآن على جمع العروض المتاحة، لكنّ قرار التعاقد مع مهاجم جديد قد يتأجل أيضًا إلى الميركاتو الشتوي.

وأشارت إلى أن الأسماء المطروحة حاليًا على طاولة برشلونة، هي: أندريا بيلوتي وإدينسون كافاني وعدنان يانوزاي، وجميعهم غير مرتبط بأي نادٍ.

كذلك، كشفت أنّ هناك اسمًا رابعًا لمهاجم لامع (لم تذكره)، لكنّه يعاني من مشاكل في ناديه، ومستعدٌّ لخفض راتبه كثيرًا من أجل التواجد في كامب نو.

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