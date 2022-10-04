برشلونة يسقط أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

انتفض إنتر ميلان بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري الإيطالي ليحقق فوزا مهما 1-صفر على برشلونة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (الثلاثاء 4-10-2022) بفضل هدف هاكان شالهان أوغلو.

وهز لاعب الوسط التركي الشباك بتسديدة منخفضة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى لمرمى مارك أندريه تير شتيجن في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وقفز إنتر إلى المركز الثاني في المجموعة الثالثة بست نقاط متأخرا بثلاث نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر ومتفوقا بثلاث نقاط على برشلونة.

ويحل إنتر ضيفا على برشلونة في كامب نو الأسبوع المقبل، حيث سيحاول الفريق القطالوني تفادي الهزيمة الثالثة في أربع مباريات وخطر الخروج من دور المجموعات للموسم الثاني على التوالي.

ودخل إنتر المباراة بعد الخسارة في أربع من آخر ست مباريات بجميع المسابقات وتراجع للمركز التاسع في الدوري متأخرا بثماني نقاط عن المتصدرين نابولي وأتلانتا.

وعلى النقيض، سافر برشلونة إلى ميلانو وهو المتصدر الجديد للدوري الإسباني مع تألق المهاجم روبرت ليفاندوفسكي الذي هز الشباك في ست مباريات متتالية في الدوري.

لكن المهاجم البولندي لم يقدم الكثير في سان سيرو وأنهى المباراة بدون أي تسديدة على المرمى بعد تحييده من قبل خماسي دفاع إنتر.

ونجا برشلونة من ركلة جزاء نتيجة لمسة يد على المدافع إيريك جارسيا في الدقيقة 24 بعد تسلل في بداية الهجمة على أحد لاعبي إنتر.

ووضع خواكين كوريا الكرة في الشباك ليتقدم إنتر غير أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

لكن الفريق المضيف نجح في افتتاح التسجيل بتسديدة شالهان أوغلو المتقنة.

وكان عثمان ديمبلي مصدر الخطورة الوحيد في برشلونة وصنع عدة فرص.

وسدد الجناح الفرنسي كرة ارتدت من القائم في منتصف الشوط الثاني.

وواصل ديمبلي خطورته وأرسل تمريرة عرضية حولها بيدري داخل المرمى لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي لمسة يد على أنسو فاتي.

واعتمد برشلونة على التمريرات الطويلة والعرضية في الدقائق الأخيرة، وطالب باحتساب ركلة جزاء نتيجة لمسة يد على البديل دينزل دمفريس لكن حكم الفيديو المساعد أكد عدم وجود خطأ على اللاعب الهولندي.

وأبلغ تشابي هرنانديز مدرب برشلونة شبكة موفيستار بلس “أنا غاضب حقا، لا أفهم كيف لم تحتسب ركلة الجزاء، كانت واضحة، هذا ظلم”.

وتابع “لهذا السبب قلت بالأمس (في المؤتمر الصحفي) إنه يجب على الحكام شرح أسباب قراراتهم، لأننا لا نفهم أي شيء”.