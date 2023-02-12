الأثنين 21 رجب 1444 ﻫ - 13 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

برشلونة يعزز صدارته في الدوري الإسباني بعد فوز ثمين على فياريال

منذ 5 دقائق
لاعبو نادي برشلونة

لاعبو نادي برشلونة

A A A
طباعة المقال

سجل بيدري هدفا في الشوط الأول ليمنح برشلونة الفوز 1-صفر على فياريال في استاد لاسيراميكا (الأحد 12-2-2023) معززا صدارته لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد وواصل المضي نحو لقبه الأول في المسابقة منذ 2019.

وأهدر روبرت ليفاندوفسكي فرصة مبكرة أمام الحارس بيبي رينا لكن حظه كان أفضل في التمرير حين تبادل الكرة بشكل رائع مع بيدري (20 عاما) الذي هز الشباك في الدقيقة 18.

وكان بإمكان ليفاندوفسكي تسجيل الهدف الثاني بعد ثماني دقائق لكن رينا أجهض الخطر.

وفي مباراة عكرت صفوها التدخلات العنيفة فقد فياريال جهود لاعب الوسط فرنسيس كوكلين الذي بدا أنه تعرض لإصابة قوية في الركبة بالدقيقة 35 وأشهر الحكم أليخاندرو هرنانديز هرنانديز ثماني بطاقات صفراء بالتساوي بين الفريقين خلال 90 دقيقة.

ورغم استحواذ أصحاب الضيافة على الكرة بنسبة أكبر كان الزائر القطالوني أخطر في الفرص واقترب ليفاندوفسكي ورافينيا من مضاعفة النتيجة.

وفي المحاولات الهجومية القليلة لفياريال اصطدم بقلب دفاع برشلونة رونالد أراوخو الذي يمر بفترة رائعة ومنح الأمان لفريقه من خلال دقته في إبعاد الكرة والتدخلات في الشوط الثاني.

ونال ليفاندوفسكي فرصة أخيرة لكن رينا تألق مجددا ليحرم مهاجم بولندا من التسجيل، ولم تكف جهود الحارس لمنع برشلونة من حصد ثلاث نقاط.

وبهذا الانتصار رفع فريق المدرب تشابي هرنانديز رصيده إلى 56 نقطة من 21 مباراة في القمة بينما يحتل فياريال المركز الثامن ولديه 31 نقطة، بفارق سبع نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا ويستحوذ عليه أتليتيكو مدريد حاليا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

الأرجنتيني ليونيل ميسي
ميسي في حالة جيدة قبل موقعة بايرن ميونيخ
يوفنتوس
الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يواصل صحوته بفوز صعب أمام فيورنتينا
آثار الزلزال المدمر في تركيا وسوريا- رويترز
شاهد.. أغرب طلب لشخص تحت أنقاض الزلزال

الأكثر قراءة

الخبير والباحث في شؤون الزالزل “فرانك هوغيربيتس”
وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
خبير الزلازل الهولندي من جديد.. على سكان لبنان ومصر الحذر!
الدولار الأميركي
دولار السوق السوداء يواصل تحليقه... فكم بلغ؟
مؤشر قياس الزلازل
باحث في علم الزلازل: ما يعيشه اللبنانيّ اليوم بعد الهزات التي حصلت "حفلة جنون"