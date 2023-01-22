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برشلونة يعزز صدارته للدوري الإسباني بفوزه على خيتافي

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 22 - يناير - 2023 10:01 مساءً
بيدري وغافي

بيدري وغافي

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حصد برشلونة ثلاث نقاط مهمة بفوزه على ضيفه خيتافي بهدفٍ دون مقابل، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين الفريق الكتالوني بالفوز إلى لاعب الوسط بيدري غونزاليس الذي تابع بقدمه كرة عرضية أرسلها البرازيلي رافينيا في الدقيقة 35.

ورفع برشلونة رصيده إلى 44 نقطة، بفارق ست نقاط عن غريمه التقليدي ريال الذي يحل ضيفا على أتليتيك بيلباو في وقت لاحق اليوم.

ويحتل خيتافي المركز 16 متساويا مع سيلتا فيجو وبلد الوليد برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف عن مراكز الهبوط.

وأجرى تشابي هرنانديز مدرب برشلونة العديد من التغييرات على تشكيلته حيث أراح عناصر بارزة مثل روبرت ليفاندوفسكي ورونالد أراوخو وفرينكي دي يونج استعدادا لمواجهة ريال سوسيداد في دور الثمانية بكأس الملك يوم الأربعاء.

    المصدر :
  • رويترز

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