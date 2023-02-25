السبت 5 شعبان 1444 ﻫ - 25 فبراير 2023 |
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برشلونة يعلن إصابة أنسو فاتي

منذ 21 دقيقة
أنسو فاتي

أنسو فاتي

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أعلن برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أن مهاجمه أنسو فاتي سيغيب عن الملاعب، دون تحديد موعد عودته، بعد تعرضه لإصابة في التدريبات أمس الجمعة.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 20 عاما في الدقيقة 75 خلال الهزيمة 2-1 أمام مانشستر يونايتد في إياب ملحق الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي والتي تسببت في خروج برشلونة من البطولة القارية.

وقال برشلونة على تويتر الليلة الماضية “أصيب أنسو فاتي بكدمة في الركبة اليسرى خلال التدريب بعد ظهر اليوم (الجمعة). سيغيب عن الفريق وسيحدد تعافيه مدى جاهزيته”.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني بفارق ثماني نقاط عن غريمه ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني. ويلعب النادي القطالوني خارج أرضه أمام ألميريا غدا الأحد.

    المصدر :
  • رويترز

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