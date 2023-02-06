الأثنين 15 رجب 1444 ﻫ - 6 فبراير 2023 |
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برشلونة يعلن غياب بوسكيتس

منذ 7 دقائق
سيرجيو بوسكيتس

سيرجيو بوسكيتس

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أعلن برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم غياب لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس لفترة من الوقت بسبب إصابة في الكاحل.

وأصيب بوسكيتس بالتواء في الكاحل خلال الفوز 3-صفر على إشبيلية مساء يوم الأحد، وخرج من الملعب قبل مرور عشر دقائق من البداية.

وكتب برشلونة في حسابه على تويتر اليوم الإثنين “أجريت فحوص صباح اليوم وكشفت أن سيرجيو بوسكيتس يعاني من إصابة في أربطة الكاحل الأيسر. إنه سيغيب وسيتحدد موعد عودته بناء على تعافيه”.

وبوسكيتس (34 عاما) من العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب تشابي خلال الموسم الجاري.

وسيلعب برشلونة مع فياريال يوم الأحد المقبل وقبل أن يستضيف مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي يوم الخميس التالي.

وعزز برشلونة تصدره للدوري الإسباني بفارق ثماني نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني وحامل اللقب.

    المصدر :
  • رويترز

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