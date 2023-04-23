برشلونة يقهر أتلتيكو ويقترب من التتويج بالليغا

في خطوة تقربه من التتويج بلق الدوري الإسباني، عاد برشلونة إلى طريق الانتصارات بعد الفوز الثمين الذي حققه على ضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 1/0 على ملعب كامب نو في قمة مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة بتوقيع فيران توريس في الدقيقة 44 بتسديدة أرضية بعد كرة عرضية من البرازيلي رافينيا.

فيران توريس يفتح التسجبل لبرشلونة قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول #برشلونه_اتلتيكو_مدريد #الدوري_الإسباني pic.twitter.com/CNpBdtYz6h — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 23, 2023

ورفع الفوز رصيد برشلونة إلى 76 نقطة من 30 مباراة وقد حقق النادي الكتالوني الفوز 24 مرة، وتعادل 4 مرات، وخسر مرتين.

في حين جمّدت الخسارة رصيد أتلتيكو مدريد عند 60 نقطة من 30 مباراة في المركز الثالث، وقد خسر للمرة السادسة، في حين تعادل 6 مرات، وفاز 18 مرة.

وجاء فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد بعد التعادل مع جيرونا وخيتافي في الليغا، وسبقهما الخسارة 0/4 أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وهذه أول خسارة لأتلتيكو مدريد في الليغا منذ خسارته أمام برشلونة، في 8 يناير الماضي، وكانت الخسارة بنتيجة 0/1 أيضًا.

ومنذ الخسارة أمام برشلونة في يناير فاز أتلتيكو مدريد في الليغا في 10 مباريات، وتعادل 3 مرات قبل أن يسقط مجددا أمام برشلونة.

وتتبقى 8 جولات على نهاية الليغا، وسيلعب برشلونة في الجولات الثلاث المقبلة مع رايو فاليكانو، وريال بيتيس، وأوساسونا.

ويريد برشلونة التتويج بلقب الدوري الإسباني والذي أحرزه من قبل 26 مرة آخرها موسم 2018/2019.