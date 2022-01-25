برشلونة يكشف تفاصيل رحلة تعافي أنسو فاتي

قال نادي برشلونة الإسباني إن لاعبه الشاب أنسو فاتي لن يجري عملية جراحية بعدما تفاقمت إصابة قديمة في فخذه، مؤكدا أنه سيلجأ إلى علاج “تحفظي” في رحلة التعافي.

وذكر برشلونة في بيان: “أنسو فاتي لاعب الفريق الأول سيسير على علاج تحفظي للتعافي من الإصابة في عضلات الفخذ اليسرى الخلفية”.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن فاتي اجتمع مع الجهاز الطبي لبرشلونة برفقة عائلته لمناقشة مستقبله بشأن الإصابة التي يعاني منها.

وأسفر الاجتماع عن رفض فاتي إجراء جراحة في ركبته للمرة الرابعة، والاكتفاء بالعلاج والتأهيل للتعافي من الإصابة.

جاء ذلك بسبب رغبة فاتي في عدم خوض تجربة صعبة مرة أخرى بإجراء جراحة في ركبته، بعدما شعر بمعاناة كبيرة طوال فترة غيابه السابقة.

وأجرى فاتي قبل ذلك 3 جراحات في الركبة وأصبحت مسيرته الكروية مهددة بالانتهاء، قبل أن يتعافى ويعود للمشاركة مع برشلونة هذا الموسم.

هذا وأصيب اللاعب، البالغ عمره 19 عاما، خلال خسارة برشلونة 3-2 أمام أتليتك بيلباو بعد وقت إضافي، في كأس ملك إسبانيا يوم 20 يناير/ كانون الثاني، في ظهوره الثاني مع الفريق بعد عودته من غياب لشهرين.