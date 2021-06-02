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برشلونة يكشف عن ثالث صفقة في 3 أيام

2 - يونيو - 2021
نادي برشلونة

نادي برشلونة

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كشف برشلونة عملاق الدوري الإسباني لكرة القدم، عن ثالث صفقة له في غضون ثلاثة أيام، حيث استعاد الظهير الأيمن إيمرسون من ريال بيتيس الأربعاء بعدما استغل بندا يسمح بإعادة اللاعب البرازيلي الذي ضمه قبل عامين ونصف العام.

وضم برشلونة إيمرسون البالغ 22 عاما من أتليتيكو مينيرو البرازيلي في يناير 2019 في صفقة وصفها النادي الكتالوني بأنها تمثل “اتفاقا بين ثلاثة أطراف” بوجود ريال بيتيس وأتليتيكو.

ولم يكشف برشلونة اليوم عن التفاصيل المادية للصفقة لكن صحيفة ماركا قالت إنه سيدفع تسعة ملايين يورو لاستعادة اللاعب بينما سيحصل ريال بيتيس على 20 % من أرباح بيع اللاعب في المستقبل.

شارك إيمرسون في 79 مباراة مع بيتيس في كل المسابقات وسجل خمسة أهداف وصنع عشرة أهداف.

وكان إيمرسون الأكثر مشاركة في عدد الدقائق بين لاعبي بيتيس في الموسم الماضي حيث احتل الفريق المركز السادس في الدوري الإسباني ليتأهل إلى الدوري الأوروبي.

وأصبح الظهير الأيمن ثالث لاعب ينضم إلى تشكيلة برشلونة قبل انطلاق الموسم الجديد بعد التعاقد في صفقتين مجانيتين مع ثنائي مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو وإيريك غارسيا في آخر يومين.

وذكرت تقارير إسبانية أن برشلونة يتطلع أيضا إلى حسم صفقة لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدم بعد انتهاء عقده مع ليفربول إلى جانب المهاجم الهولندي ممفيس ديباي من أولمبيك ليون.

 

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