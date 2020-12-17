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برشلونة يواصل صحوته بفوز صعب على ريال سوسييداد

منذ 6 دقائق
فوز صعب لبرشلونة في الليغا

فوز صعب لبرشلونة في الليغا

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واصل فريق برشلونة صحوته بفوز صعب على ريال سوسييداد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وعبر برشلونة عن نفسه بقوة أخيرا وسط موسم فوضوي ليحول تأخره إلى انتصار 2-1 على ضيفه المتصدر ريال سوسيداد .

منح المهاجم البرازيلي ويليان جوزيه التقدم للزوار بتسديدة من مسافة قريبة في الدقيقة 27 لكن برشلونة تعافى سريعا وتعادل بعد أربع دقائق بتسديدة قوية من جوردي ألبا بقدمه اليمنى الأضعف.

وتقدم الفريق الكتالوني قبل نهاية الشوط الأول حين توغل فرينكي دي يونج داخل منطقة الجزاء ليحول تمريرة جوردي ألبا العرضية إلى الشباك وألغي الهدف في البداية بداعي التسلل لكن نظام حكم الفيديو المساعد أكد صحته.

وافتقد ريال سوسيداد جهود ديفيد سيلفا والهداف ميكيل أويارزابال .

ولم يستغل ريا سوسيداد العديد من الفرص للتعادل مثل التي نالها ألكسندر إيساك قبل تدخل بيدري ثم تصدى الحارس مارك-أندريه تير شتيجن للكرة من مسافة قريبة.

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